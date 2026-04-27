Enrique Diaz ironiza Juliano Cazarré após polêmica de curso para homens

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Enrique Diaz, o pastor Alberico de “Três Graças”, jogou uma indireta ao colega Juliano Cazarré durante participação no “Domingão com Huck”, exibido no domingo (26/4). Vencedor do quadro “Batalha do Lip Sync”, ele aproveitou o momento de celebração para comentar, de forma irônica, o recente projeto voltado ao público masculino divulgado por Cazarré.

O shade ao vivo pro Juliano Cazarré #Domingão pic.twitter.com/7Q58XM70hR — eplay (@forumeplay) April 26, 2026

Sem citar diretamente o nome do colega, o ator mencionou a ideia de um curso para homens e citou o cantor Ney Matogrosso, abertamente gay e considerado um dos maiores ícones de liberdade sexual e autenticidade no Brasil, como um exemplo de masculinidade. “Se tivesse que ter um curso para homens, a primeira matéria mais importante seria sobre Ney Matogrosso. Viva, Ney Matogrosso! A sua obra é sensacional, a sua hombridade”, exclamou.

Na semana passada, Cazarré foi duramente criticado pelo evento “O farol e a forja”, idealizado por ele e previsto para acontecer entre os dias 24 e 26 de julho, em São Paulo. A proposta do encontro inclui palestras sobre liderança, empreendedorismo e espiritualidade, com foco em valores ligados à identidade masculina.

Conhecido pelas posições conservadoras desde a conversão ao catolicismo, em 2018, Cazarré afirmou que o evento nasce de uma “recusa em ficar calado” diante do que considera um “enfraquecimento da figura masculina na sociedade”. Artistas como Marjorie Estiano, Elisa Lucinda, Betty Gofman, Paulo Betti, Guta Stresser e Julia Lemmertz criticaram o projeto.

Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, o Adauto de “Avenida Brasil” afirma que os homens devem sempre dobrar os joelhos [para rezar] perto dos filhos. "A gente precisa de mais homens com joelho no chão. A gente precisa de mais homens na missa. A gente precisa de mais homens rezando o terço. A gente tem que mostrar que o terço pode ser uma coisa viril, forte. A nossa arma é a gente. É uma guerra contra o demônio", diz.

“A gente precisa rezar o terço do nosso jeito, com a voz rouca, com a voz grossa. A gente tem que botar o joelho no chão. O seu filho só vai rezar se ele vir você, meu irmão, com o joelho no chão. Se ele só vir a mãe dele rezando, se ele só vir a avó dele rezando, ele vai falar: 'isso é coisa de mulher'. Agora, se ele vir você ajoelhado, chorando, rezando, ele vai falar: 'tem alguma coisa muito grande no céu porque o meu pai, o meu herói, está de joelho no chão", afirma, em um trecho apontado nas redes como sexista.

Vitória no palco e homenagem a Ney Matogrosso

No programa comandado por Luciano Huck, Enrique Diaz enfrentou a atriz Daphne Bozaski, a Lucélia de “Três Graças”, na disputa musical e levou a melhor. Ele conquistou o público ao dublar “Sangue Latino”, clássico do grupo Secos e Molhados, além de apresentar uma performance de “Meu Erro”, da banda Os Paralamas do Sucesso.

Já Bozaski apostou em interpretações de “Fascinação”, eternizada por Elis Regina, e em uma apresentação temática inspirada em personagens como She-Ra, ao lado do ator Vinicius Teixeira.

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Ao final, Diaz recebeu o cinturão simbólico de campeão do quadro.