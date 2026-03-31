Luciano Huck comete gafe durante apresentação do “Melhores do Ano”

Aos 22 anos, Luciano foi convidado por Fernão Lara Mesquita, diretor do Jornal da Tarde, para publicar a coluna social “Circulando”. No ano seguinte, estreou na televisão, aos 23 anos, em um quadro do programa “Perfil”, apresentado por Otávio Mesquita. Logo depois, a coluna ganhou um programa na TV com o mesmo nome exibido pela CNT Gazeta entre 1995 e 1996, sob o comando de Huck. Foto: Reprodução de TV / Globo