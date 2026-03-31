Celebridades e TV
Luciano Huck comete gafe durante apresentação do “Melhores do Ano”
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Sob o comando de Luciano Huck, a tradicional premiação exibida no “Domingão com Huck” reuniu grandes nomes da televisão e da música brasileira e elegeu, por voto popular, os destaques do jornalismo, humor, música e dramaturgia do país em 2025. Alguns dos vencedores foram “Me Ama ou Me Larga”, de Simone Mendes, como música do ano, “Três Graças” como melhor novela e Grazi Massafera como melhor atriz. Foto: Reprodução TV Globo
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Nas redes sociais, Luciano Huck compartilhou um carrossel de fotos da premiação. Em um dos registros, o apresentador aparece ao lado dos filhos, Eva, Joaquim e Benício, que o acompanharam no evento. Quem não compareceu foi Angélica, esposa do apresentador, que justificou, em um vídeo publicado em sua rede social, que preferiu assistir a tudo de casa. Foto: Reprodução Instagram /@lucianohuck
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Conheça mais sobre Luciano Huck, apresentador que comanda o “Domingão com Huck” desde 2021, após a saída de Fausto Silva da TV Globo, dono de bordões como “Loucura, Loucura, Loucura” e que, filho de uma urbanista e de um jurista, já era rico antes da fama, além de também ser empresário. Foto: Reprodução de TV / Globo
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Nascido em São Paulo, no dia 3 de setembro de 1971, Luciano ingressou Universidade de São Paulo para cursar Direito, mas migrou para o Jornalistmo. Na época, iniciou a carreira ainda jovem como assistente do fotógrafo J. R. Duran e estagiou em diversas empresas de publicidade. Também abriu dois bares em São Paulo junto com amigos e trabalhou na 89 FM A Rádio Rock. Foto: reprodução instagram
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Aos 22 anos, Luciano foi convidado por Fernão Lara Mesquita, diretor do Jornal da Tarde, para publicar a coluna social “Circulando”. No ano seguinte, estreou na televisão, aos 23 anos, em um quadro do programa “Perfil”, apresentado por Otávio Mesquita. Logo depois, a coluna ganhou um programa na TV com o mesmo nome exibido pela CNT Gazeta entre 1995 e 1996, sob o comando de Huck. Foto: Reprodução de TV / Globo
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Em 1996, Luciano comandou o “Programa H”, na Rede Bandeirantes. Com exibições diárias e voltadas para o público jovem, o programa foi um sucesso. Depois, passou a ser exibido às 21h, em horário nobre, e chegou a alcançar oito pontos de audiência. Ainda revelou as personagens “Tiazinha” e “Feiticeira”. Foto: Beatriz Damy/TV Globo
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No programa, ele lançou as personagens "Tiazinha", vivida por Suzana Alves, e a personagem "Feiticeira", vivida por Joana Prado. Em 2002, inclusive, houve uma disputada na justiça entre Luciano e Suzana para saber quem ficaria responsável pela marca Tiazinha e quem venceu a disputa foi a atriz. Foto: Reprodução/@lucianohuck
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Em setembro de 1999, Luciano Huck assinou contrato com a TV Globo para comandar o “Caldeirão do Huck”, exibido aos sábados à tarde em todo o Brasil. O programa foi um sucesso, líder de audiência, e consolidou Luciano como um dos maiores apresentadores do país. Ele, inclusive, recebeu seis prêmios consecutivos de melhor apresentador no Prêmio Extra de Televisão. Foto: Reprodução de TV / Globo
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Huck permaneceu no comando do programa até 2021. Com a saída de Fausto Silva para a Rede Bandeirantes, passou a apresentar o “Domingão com Huck” nas tardes de domingo da TV Globo, enquanto o horário de sábado ficou com Marcos Mion, à frente do “Caldeirão com Mion”. Foto: Reprodução
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O apresentador também já se aventurou no cinema com atuações em algumas produções da TV Globo e no cinema. Também chegou a fazer dublagem e foi a voz brasileira de Flynn na animação da Disney, “Enrolados”, embora sua performance tenha gerado críticas negativas por boa parte do público. Foto: Youtube Canal Walt Disney Studios BR Instagram @lucianohuck
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Em 2015, Luciano Huck, Angélica, os filhos e duas babás passaram por uma situação traumática quando o avião em que viajavam caiu devido a uma pane. Eles viajavam do Pantanal para Campo Grande quando, após cerca de 35 minutos de voo, o motor esquerdo apresentou falhas. Felizmente, todos sofreram apenas ferimentos leves. Foto: reprodução cnn