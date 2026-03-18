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Elis Regina, que faria 81 anos, segue viva na memória da música brasileira

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Redação Flipar
  • <p>Ao longo da carreira, destacou-se pela força no palco e pela capacidade de transformar cada canção em uma experiência emocional única. Elis ajudou a popularizar obras de grandes compositores da MPB e tornou-se referência artística e cultural no país.</p>

    Ao longo da carreira, destacou-se pela força no palco e pela capacidade de transformar cada canção em uma experiência emocional única. Elis ajudou a popularizar obras de grandes compositores da MPB e tornou-se referência artística e cultural no país.

     Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>Mesmo após sua morte precoce, em 1982, sua influência permanece viva. Clássicos interpretados por ela continuam a emocionar o público e a reafirmar seu lugar entre os maiores nomes da história da música brasileira.</p>

    Mesmo após sua morte precoce, em 1982, sua influência permanece viva. Clássicos interpretados por ela continuam a emocionar o público e a reafirmar seu lugar entre os maiores nomes da história da música brasileira.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>Elis começou cedo. Aos 11 anos, foi campeã do Clube do Guri, competição para cantores mirins na Rádio Farroupilha (Porto Alegre) e tornou-se fixa no programa. A mãe queria que ela fosse professora e exigia um boletim escolar impecável para que a menina continuasse a cantar.</p>

    Elis começou cedo. Aos 11 anos, foi campeã do Clube do Guri, competição para cantores mirins na Rádio Farroupilha (Porto Alegre) e tornou-se fixa no programa. A mãe queria que ela fosse professora e exigia um boletim escolar impecável para que a menina continuasse a cantar.

     Foto: Divulgação
  • <p>Em 1960, Elis foi contratada pela Rádio Gaúcha, aos 15 anos. Seu salário já era maior que o do pai. Aos 16 anos, lançou seu primeiro disco: “Viva a Brotolândia”. Ganhou o título de “Estrelinha da Rádio Gaúcha” e foi eleita por uma revista a melhor cantora de rádio do estado.</p>

    Em 1960, Elis foi contratada pela Rádio Gaúcha, aos 15 anos. Seu salário já era maior que o do pai. Aos 16 anos, lançou seu primeiro disco: “Viva a Brotolândia”. Ganhou o título de “Estrelinha da Rádio Gaúcha” e foi eleita por uma revista a melhor cantora de rádio do estado.

     Foto: Divulgação
  • <p>Em 1964, Elis e o pai se mudaram para o Rio de Janeiro. A mãe dela e o irmão mais novo ficaram no Sul. Eles chegaram ao Rio pouco depois do golpe militar. Elis assinou contrato com a TV Rio para se apresentar no programa “Noites de Gala”.</p>

    Em 1964, Elis e o pai se mudaram para o Rio de Janeiro. A mãe dela e o irmão mais novo ficaram no Sul. Eles chegaram ao Rio pouco depois do golpe militar. Elis assinou contrato com a TV Rio para se apresentar no programa “Noites de Gala”.

     Foto: Arquivo Nacional Domínio Público
  • <p>Também em 1964, ela foi convidada para cantar no Beco das Garrafas, em Copacabana, reduto onde nasceu a Bossa Nova no Rio de Janeiro. Nunca mais Elis se afastaria de Tom Jobim, cujas canções ela imortalizou com interpretações únicas.</p>

    Também em 1964, ela foi convidada para cantar no Beco das Garrafas, em Copacabana, reduto onde nasceu a Bossa Nova no Rio de Janeiro. Nunca mais Elis se afastaria de Tom Jobim, cujas canções ela imortalizou com interpretações únicas.

     Foto: Reprodução Twitter
  • <p>Foi Elis Regina que consagrou pérolas como “Águas de Março”, “Inútil Paisagem” e “Triste”, faixas do disco “Elis e Tom”, gravado em 1974 nos Estados Unidos, mostrado num documentário do produtor Roberto de Oliveira, no canal Arte 1.</p>

    Foi Elis Regina que consagrou pérolas como “Águas de Março”, “Inútil Paisagem” e “Triste”, faixas do disco “Elis e Tom”, gravado em 1974 nos Estados Unidos, mostrado num documentário do produtor Roberto de Oliveira, no canal Arte 1.

     Foto: reprodução instagram elisregina
  • <p>Em 1965, ao lado de Jair Rodrigues, Elis fez sucesso no programa “O Fino da Bossa”, da TV Record, e lançou três LPs ao vivo.</p>

    Em 1965, ao lado de Jair Rodrigues, Elis fez sucesso no programa “O Fino da Bossa”, da TV Record, e lançou três LPs ao vivo.

     Foto: Arquivo Nacional Domínio Público
  • <p>Também em 1965, sua performance da canção “Arrastão” deixou uma forte marca cênica e impulsionou ainda mais a carreira de Elis. Ela venceu o I Festival de Música Popular Brasileira na TV Excelsior.</p>

    Também em 1965, sua performance da canção “Arrastão” deixou uma forte marca cênica e impulsionou ainda mais a carreira de Elis. Ela venceu o I Festival de Música Popular Brasileira na TV Excelsior.

     Foto: Arquivo Nacional Domínio Público
  • <p>Na década de 1970, com os sucessos de Falso Brilhante (1975-1977) e Transversal do Tempo (1978), Elis Regina inovou os espetáculos musicais no país.</p>

    Na década de 1970, com os sucessos de Falso Brilhante (1975-1977) e Transversal do Tempo (1978), Elis Regina inovou os espetáculos musicais no país.

     Foto: Divulgação
  • <p>Com sucesso consolidado no Brasil, Elis também conquistou reconhecimento internacional. Fez shows em grandes casas de espetáculo da Europa. Na foto, o cartaz anunciando seu show no Olympia, em Paris, em 1968.</p>

    Com sucesso consolidado no Brasil, Elis também conquistou reconhecimento internacional. Fez shows em grandes casas de espetáculo da Europa. Na foto, o cartaz anunciando seu show no Olympia, em Paris, em 1968.

     Foto: Arquivo Nacional Domínio Público
  • <p>Elis teve três filhos: João Marcello Bôscoli (produtor musical, filho de Ronaldo Bôscoli; Pedro Mariano (cantor e compositor) e Maria Rita (cantora), ambos filhos de César Camargo Mariano.</p>

    Elis teve três filhos: João Marcello Bôscoli (produtor musical, filho de Ronaldo Bôscoli; Pedro Mariano (cantor e compositor) e Maria Rita (cantora), ambos filhos de César Camargo Mariano.

     Foto: Arquivo pessoal
  • <p>Elis ultrapassava com frequência o papel de cantora e dava opiniões políticas e sociais sobre o Brasil. Chamada de “Pimentinha”, fazia jus ao apelido ao polemizar em questões que muitos colegas de profissão preferiam ignorar.</p>

    Elis ultrapassava com frequência o papel de cantora e dava opiniões políticas e sociais sobre o Brasil. Chamada de “Pimentinha”, fazia jus ao apelido ao polemizar em questões que muitos colegas de profissão preferiam ignorar.

     Foto: reprodução instagram elisregina
  • <p>Numa histórica entrevista a Marília Gabriela em 1980, Elis falou da preocupação com os desmatamentos no país. “O fato de achar que isso é frescura de intelectual está facilitando para o ladrão”, ela disse.</p>

    Numa histórica entrevista a Marília Gabriela em 1980, Elis falou da preocupação com os desmatamentos no país. “O fato de achar que isso é frescura de intelectual está facilitando para o ladrão”, ela disse.

     Foto: Reprodução YouTube Mofo TV
  • <p>Elis costumava marcar sua posição: “Acho difícil as pessoas não falarem de política. Até você não se preocupar com política já é uma atitude política. Então, viver é uma atitude política”.</p>

    Elis costumava marcar sua posição: “Acho difícil as pessoas não falarem de política. Até você não se preocupar com política já é uma atitude política. Então, viver é uma atitude política”.

     Foto: reprodução instagram elisregina
  • <p>Em 1982, duas semanas antes da morte, Elis participou do programa “Jogo da Verdade”, de Salomão Ésper, e foi entrevistada por Mauricio Kubrusly e Zuza Homem de Mello. Ela disse: “Hoje é mais difícil fazer disco porque a prepotência ganhou outros nomes: marketing, merchandising. Não há preocupação com a criatividade”.</p>

    Em 1982, duas semanas antes da morte, Elis participou do programa “Jogo da Verdade”, de Salomão Ésper, e foi entrevistada por Mauricio Kubrusly e Zuza Homem de Mello. Ela disse: “Hoje é mais difícil fazer disco porque a prepotência ganhou outros nomes: marketing, merchandising. Não há preocupação com a criatividade”.

     Foto: reprodução instagram elisregina
  • <p>Elis sempre elogiava os artistas de sua época “Nossa geração é o seguinte: feijoada mesmo, fomos nós que fizemos”, disse referindo-se a referências musicais como Milton Nascimento, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Rita Lee e Gal Costa (na foto, com Elis).</p>

    Elis sempre elogiava os artistas de sua época “Nossa geração é o seguinte: feijoada mesmo, fomos nós que fizemos”, disse referindo-se a referências musicais como Milton Nascimento, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Rita Lee e Gal Costa (na foto, com Elis).

     Foto: Thereza Eugênia - Divulgação
  • <p>Elis morreu aos 36 anos, interrompendo uma carreira que estava no auge. Ela foi mais uma vítima do uso de drogas, mal que já tirou a vida de tantos artistas talentosos ao longo da história. Uma overdose de uísque, cocaína e tranquilizante calou Elis para sempre.</p>

    Elis morreu aos 36 anos, interrompendo uma carreira que estava no auge. Ela foi mais uma vítima do uso de drogas, mal que já tirou a vida de tantos artistas talentosos ao longo da história. Uma overdose de uísque, cocaína e tranquilizante calou Elis para sempre.

     Foto: Divulgação
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