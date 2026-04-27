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Milena, vice do BBB 26, desabafa sobre dificuldade de voltar à vida real

'Gente, está uma merda!', afirmou a recreadora infantil mineira; ela citou que sente falta da assistência permanente de profissionais no confinamento

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
27/04/2026 18:19

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Milena, vice do BBB 26, revela saudades do reality:
Milena contou que não está lidando bem com o volume de informações fora da casa e a administração do tempo crédito: Tupi

Milena Moreira, a segunda colocada do BBB 26, usou as redes sociais para desabafar sobre aS saudadeS que sente da rotina no reality. Hospedada em um hotel no Rio de Janeiro, ela revelou que sente falta até dos momentos de tensão e dos perrengues enfrentados no jogo.

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Um dos aspectos de que ela mais sente falta é o suporte oferecido pela produção. Segundo Milena, o fato de ter profissionais à disposição por meio de um simples botão facilitava muito a convivência durante o confinamento.

A mineira lembrou que, fora da casa, a realidade do atendimento de saúde é bem diferente e mais burocrática. "Se eu tô com dor, eu tenho que ir para o hospital", afirmou, ressaltando que antes tinha uma médica e psicólogos prontos para atendê-la.

A recreadora infantil gravou um vídeo simulando o Raio-X matinal, prática que era obrigatória durante o programa. Mesmo com uma aparência despojada, ela confessou que ainda não se acostumou totalmente com a liberdade e o acesso constante à informação.

A ex-sister destacou que saber o dia e a hora exata tem sido um desafio constante em sua nova rotina. Ela brincou que sente uma vontade genuína de retornar ao confinamento apenas para ouvir novamente as orientações da voz da produção.

Adaptação e confusão com o calendário

"Gente, está uma m*rda", desabafou a vice-campeã ao comparar sua vida atual com a proteção oferecida pelo reality. Para ela, o desejo de voltar para a casa é motivado pelas saudades do ambiente controlado e da assistência que recebia.

Milena afirmou que o processo de digerir tudo o que viveu na casa ainda está no começo e exige paciência. Ela explicou que o volume de novas informações após o encerramento da temporada é muito grande para ser processado rapidamente.

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Ao finalizar seu relato, a ex-BBB mencionou que está fora da competição há apenas quatro dias. No entanto, a influenciadora acabou se confundindo com o calendário, já que sua saída oficial da casa ocorreu, na verdade, há seis dias.

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