Filhas de Stênio Garcia negam abandono do pai; ator afirma outra versão
"Elas estão mentindo. Nunca se importaram com minha saúde", escreveu Stênio em rede social
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 93 anos, Stênio Garcia voltou ao centro de uma disputa familiar em meio a um processo judicial envolvendo um imóvel no Rio de Janeiro. O ator rebateu declarações das próprias filhas e afirmou que elas "estão mentindo" sobre a relação entre eles.
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O conflito gira em torno de um apartamento em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, avaliado em cerca de R$ 2 milhões. Segundo Stênio, o imóvel --transferido anteriormente para as herdeiras, mas com usufruto vitalício garantido a ele-- estaria sendo utilizado sem sua autorização. A ação judicial busca retomar o controle da propriedade e gerar renda.
Em entrevista ao Domingo Espetacular, da TV Record, as filhas Cássia e Gaya contestaram a versão do pai. Elas negaram qualquer tipo de abandono e afirmaram que o ator não enfrenta dificuldades financeiras.
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"Ele não se encontra em nenhuma condição vulnerável. Nunca precisou de ajuda, nem financeira, nem emocional", disse Cássia na reportagem.
Stênio, por sua vez, sustenta o oposto. O ator afirma que vive apenas com a aposentadoria e enfrenta altos custos com saúde e medicamentos. Ao lado da esposa, Mari Saade, ele relatou preocupação com a situação atual.
"Me incomoda, é muito delicado você ficar assim... Parece que está sempre disputando alguma coisa. Eu já passei dessa fase", declarou.
A esposa também saiu em defesa do ator e criticou a exposição do caso. Em publicações nas redes sociais, o casal reforçou a versão de abandono e criticou a forma como o tema foi tratado na televisão.
"Elas estão mentindo. Nunca se importaram com minha saúde", escreveu Stênio. Mari completou: "Não usem nossa imagem para explorar mentiras. É preciso ter veracidade".
Do outro lado, as filhas afirmam que tentaram manter contato ao longo dos anos, mas que o afastamento teria partido do próprio pai. "Nunca abandonamos. Sempre procuramos, mas não conseguimos contato", disse Cássia.
A disputa também envolve a ex-esposa do ator, Clarice Piovesan, que estaria morando no imóvel há cerca de três anos.
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O impasse familiar se intensificou após o ator alegar dificuldades financeiras desde o fim de seu contrato com a TV, em 2020. Desde então, segundo ele, a aposentadoria se tornou sua principal fonte de renda.