Samira, ex-BBB 26, fecha contrato com a Globo para cobrir megashow 

Ex-participante do reality participará da cobertura do megashow de Shakira em Copacabana; a colombiana se apresenta no próximo dia 2/5

Joubert Júnior
Joubert Júnior
27/04/2026 18:07

Samira já fez peça publicitária anunciando sua participação da cobertura do show de Shakira em Copacabana crédito: Tupi

Samira, eliminada do BBB 26, foi contratada pela TV Globo para cobrir o show de Shakira no Rio de Janeiro. A emissora anunciou nesta segunda-feira (27/4) que a ex-sister estará em Copacabana no sábado (2/5), durante o megashow da cantora colombiana no "Todo Mundo no Rio".

A cobertura de Samira será feita pelas redes sociais do Multishow, canal pago da Globo, e também pelo Globoplay, plataforma de streaming da emissora. O show começa às  21h20.

No vídeo de divulgação, Samira aparece chorando até se reerguer e, em seguida, joga notas de dinheiro com a imagem de Lindolfo, seu cachorro de estimação. A legenda do material faz referência direta a uma das frases mais conhecidas da artista: "‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’! Shakira deu o ensinamento e a gente obedece, né, Samira?".

O texto da publicação ainda antecipa a dupla em ação: "Está chegando o dia do megashow da loba e eu e Samira vamos causar por Copacabana", encerrando com um convite ao público para acompanhar a transmissão.

