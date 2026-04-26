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EX-ALIADAS

BBB 26: Ana Paula Renault deixa de seguir Samira nas redes sociais

Campeã do reality já havia criticado postura da ex-colega nas redes da Globo. Aliados também se afastam e falam em decepção com comportamento fora da casa

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26/04/2026 10:33

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Samira e Ana Paula foram aliadas no BBB 26
Samira e Ana Paula foram aliadas no BBB 26 crédito: TV Globo / reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A campeã do BBB 26, Ana Paula Renault deixou de seguir a ex-colega de confinamento Samira Sagr nas redes sociais. A decisão ocorre poucos dias após a final do reality, exibida na terça-feira (21/4).

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A jornalista já havia criticado a postura da ex-atendente de bar gaúcha em vídeo publicado nas redes da TV Globo, na quarta-feira. "Por que vocês não me avisaram que 'Samaira' não era aquela pessoa que eu achei que fosse? Me deixaram fazendo papel de palhaça!", afirmou. 

A relação entre as duas já era alvo de questionamentos durante o programa. Parte do público acusou Samira de adotar um "jogo duplo" e de agir de forma infiel com aliados do quarto "Sonho da Eternidade".

 

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Após o fim do reality, outros participantes também se afastaram da ex-BBB. A equipe de Juliano Floss, que integrava o grupo dos "eternos" ao lado de Ana Paula, deixou de seguir Samira nas redes do influenciador. "Eu e as meninas [Milena e Ana Paula] já fofocamos e me antenei de algumas coisas... Minha equipe parou de seguir ela, fiquei sabendo. Acho difícil a gente se aproximar, para ser sincero", disseo dançarino, em conversa com Ana Maria Braga.

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Milena, conhecida como Tia Milena, ainda segue Samira, mas também manifestou decepção com a gaúcha. "Gosto muito da Samira, mas me chateou bastante ver alguns pontos dela aqui fora. Nós confiávamos muito nela e alguns vídeos que eu vi... Eu vi que ela não era tão 'Eterna' assim, ela não jogava tão junto com a gente", afirmou.

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