Ana Paula Renault pede a fãs que não gastem com presentes caros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A assessoria da campeã do BBB 26 (Globo), Ana Paula Renault, de 44 anos, pediu aos fãs nesta sexta-feira (24/4) que não gastem dinheiro com presentes caros destinados a ela e tomem cuidado com as tentativas de golpe.

Os administradores da conta da jornalista no X (ex-Twitter) disseram que ela ama o carinho dos fãs e vai reservar um momento na agenda para conversar com os apoiadores.

Papo importante, Renaults! A Ana ama o carinho de vocês. Nos Raio-X, ela sempre fazia questão de reservar um momento para isso; e, no momento certo, virá aqui conversar, ouvir, rir e agradecer por tudo.



Mas deixamos claro, ela não aprova que vocês gastem dinheiro com presentes… — Ana Paula Renault (@anapaularenault) April 24, 2026





"Mas deixamos claro, ela não aprova que vocês gastem dinheiro com presentes caros", diz a publicação. "Inclusive, uma das pautas que defende é justamente não incentivar gasto com qualquer tipo de coisa (ex: casa virtual)".

A vencedora do reality recomendou que não sejam feitos gastos desnecessários e repasses de dinheiro a terceiros. "Cuidem do seu dinheirinho", pediu no X.

Segundo a assessoria, Ana Paula prefere receber mensagens, cartas, abraços e relatos de memórias.

"Se quiserem demonstrar também apoio de outra forma, priorizem doações para causas que ela defende, como casas de apoio à comunidade LGBTQIAPN+ e pessoas em situação de extrema vulnerabilidade", conclui o texto.

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A campeã do BBB 26 será a primeira convidada da nova temporada do Saia Justa, no GNT, na próxima quarta-feira (29/4), às 22h30, com exibição ao vivo.