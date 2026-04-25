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Ana Paula Renault pede a fãs que não gastem com presentes caros

Assessoria da campeã do BBB 26 alerta sobre tentativas de golpe envolvendo a jornalista. Vencedora do reality sugere doações para causas LGBTQIAPN+

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Repórter
25/04/2026 11:58

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A decisão de seguir até o fim sensibilizou o público e fortaleceu ainda mais sua trajetória dentro da edição. A repercussão nas redes sociais foi imediata e ampliou a mobilização de fãs, que já era grande. Dessa vez, Ana Paula saiu com o bolso cheio e a reputação de jogadora implacável renovada.
Ana Paula Renault venceu o 'BBB 26' e recebeu prêmio superior a R$ 5 milhões, além de um carro e um apartamento crédito: Reprodução do Instagram @bbb

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A assessoria da campeã do BBB 26 (Globo), Ana Paula Renault, de 44 anos, pediu aos fãs nesta sexta-feira (24/4) que não gastem dinheiro com presentes caros destinados a ela e tomem cuidado com as tentativas de golpe.

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Os administradores da conta da jornalista no X (ex-Twitter) disseram que ela ama o carinho dos fãs e vai reservar um momento na agenda para conversar com os apoiadores.


"Mas deixamos claro, ela não aprova que vocês gastem dinheiro com presentes caros", diz a publicação. "Inclusive, uma das pautas que defende é justamente não incentivar gasto com qualquer tipo de coisa (ex: casa virtual)".

 

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A vencedora do reality recomendou que não sejam feitos gastos desnecessários e repasses de dinheiro a terceiros. "Cuidem do seu dinheirinho", pediu no X.

Segundo a assessoria, Ana Paula prefere receber mensagens, cartas, abraços e relatos de memórias.

"Se quiserem demonstrar também apoio de outra forma, priorizem doações para causas que ela defende, como casas de apoio à comunidade LGBTQIAPN+ e pessoas em situação de extrema vulnerabilidade", conclui o texto.

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A campeã do BBB 26 será a primeira convidada da nova temporada do Saia Justa, no GNT, na próxima quarta-feira (29/4), às 22h30, com exibição ao vivo.

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