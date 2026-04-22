Ana Paula Renault confirma o favoritismo e vence o BBB 26; relembre sua trajetória

Apesar de ter sido expulsa do BBB 16, Ana Paula saiu como um dos maiores destaques da edição. Sua personalidade forte chamou a atenção do público, que a escolheu para participar do paredão falso, de onde observou os colegas de confinamento por dois dias. Sua volta é considerada até hoje um dos momentos mais icônicos da história do reality show, graças ao bordão "olha ela!", que usou para provocar os adversários da casa. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo