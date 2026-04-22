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NOVA MILIONÁRIA

'O tempo só te valoriza', diz Ana Paula em primeira selfie após o BBB 26

Mineira foi consagrada campeã ao receber 75,94% dos votos do público. Jornalista havia participado do programa em 2016 e retornou como veterana

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ISABELA FAGGIANI
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ISABELA FAGGIANI
Repórter
22/04/2026 11:17

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Ana Paula Renault na primeira selfie após vencer o BBB 26
Ana Paula Renault na primeira selfie após vencer o BBB 26 crédito: Redes sociais / BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Ana Paula Renault foi consagrada vencedora do BBB 26 (Globo) nesta terça-feira (21/4) após receber 75,94% dos votos do público do reality. Ao deixar a casa, a mineira participou do 'Bate-Papo BBB' e gravou conteúdo para as redes sociais.

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A primeira publicação da sister ao deixar a casa mais vigiada do Brasil foi uma selfie com uma legenda que faz referência à Nazaré Tedesco, personagem da novela "Senhora do Destino", de Aguinaldo Silva: "O tempo só te valoriza".

 

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Segunda colocada, Milena Moreira também compartilhou uma foto sua nas redes sociais e a legenda da imagem refletiu a trajetória da sister no programa e o amor de fã da recreadora infantil pela banda mexicana RBD: "Eu sou rebelde".

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Juliano Floss, o terceiro lugar, decidiu fazer uma homenagem ao grupo de amigos que cultivou dentro do confinamento. O catarinense compartilhou sua selfie com a legenda: "Que seja eterno enquanto dure".

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