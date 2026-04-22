Final do BBB 26 vira desfile de moda; veja looks
Produções cheias de estilo e significado marcam a final do BBB 26 e movimentam as redes com elogios e repercussão em tempo real
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A grande final do Big Brother Brasil 26 não foi marcada apenas pela disputa pelo prêmio milionário. Na noite desta terça-feira (21/4), o evento também se transformou em uma verdadeira passarela, com ex-participantes apostando em produções elaboradas e cheias de significado.
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Marciele, por exemplo, chamou atenção ao apostar em grafismos indígenas, levando para o visual elementos de sua cultura e reforçando representatividade. Já Jordana Morais surgiu com um vestido preto longo com fenda, equilibrando sofisticação e presença marcante.
Na mesma linha de produções pensadas, Marcelo escolheu um conjunto verde escuro com brilho discreto, enquanto Gabriela apostou em um look urbano totalmente jeans, combinado com botas pretas.
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A elegância clássica ficou por conta de Solange Couto, que investiu em um conjunto de alfaiataria risca de giz com acessórios refinados. Outros ex-BBBs também se destacaram: Samira escolheu um vestido rosa com detalhes luminosos, enquanto Breno apareceu com um macacão preto sem mangas, com referências indígenas.
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O clima descontraído veio com Leandro Boneco, que apostou em um conjunto amarelo leve, enquanto Aline Campos optou por um vestido longo de veludo, reforçando a sofisticação. Misturando estilos, Henri Castelli escolheu um terno azul combinado com tênis branco, criando um contraste entre o formal e o casual.