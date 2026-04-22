Final do BBB 26 vira desfile de moda; veja looks

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A grande final do Big Brother Brasil 26 não foi marcada apenas pela disputa pelo prêmio milionário. Na noite desta terça-feira (21/4), o evento também se transformou em uma verdadeira passarela, com ex-participantes apostando em produções elaboradas e cheias de significado.

Matheus e Henri Castelli Gshow Babu Santana e Paulo Augusto Gshow Sarah Andrade e Brígido Gabriel Trindade / Reprodução/Instagram Paulo e Alberto Cowboy; Sarah Andrade, Brígido e Sol Vega Instagram Maxiane, Jonas e Edilson Instagram Juliano Floss, Ana Paula Renault e Milena TV Globo Marciele e Jornada Gshow Marcelo e Gabriela Gshow Solange Couto e Samira Gshow Breno e Leandro Boneco Gshow Aline Campos e Chaiany Gshow Voltar Próximo

Marciele, por exemplo, chamou atenção ao apostar em grafismos indígenas, levando para o visual elementos de sua cultura e reforçando representatividade. Já Jordana Morais surgiu com um vestido preto longo com fenda, equilibrando sofisticação e presença marcante.

Na mesma linha de produções pensadas, Marcelo escolheu um conjunto verde escuro com brilho discreto, enquanto Gabriela apostou em um look urbano totalmente jeans, combinado com botas pretas.

A elegância clássica ficou por conta de Solange Couto, que investiu em um conjunto de alfaiataria risca de giz com acessórios refinados. Outros ex-BBBs também se destacaram: Samira escolheu um vestido rosa com detalhes luminosos, enquanto Breno apareceu com um macacão preto sem mangas, com referências indígenas.

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O clima descontraído veio com Leandro Boneco, que apostou em um conjunto amarelo leve, enquanto Aline Campos optou por um vestido longo de veludo, reforçando a sofisticação. Misturando estilos, Henri Castelli escolheu um terno azul combinado com tênis branco, criando um contraste entre o formal e o casual.