Relembre a trajetória de Milena no BBB 26

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A caminhada de Milena Moreira no Big Brother Brasil 26 começou antes mesmo da porta principal da casa. Mineira de Teófilo Otoni, no Nordeste de Minas, ela foi selecionada pela Casa de Vidro da região Sudeste. A jovem de 26 anos entrou como anônima, mas rapidamente se transformou em uma das protagonistas da edição.

Sem o histórico de exposição de Camarotes e Veteranos, Milena conquistou espaço com personalidade forte, reações espontâneas e disposição para o confronto. Logo na primeira Prova do Líder, se envolveu em um atrito com Sol Vega por conta de um emoji no Queridômetro. Pouco depois, protagonizou outro embate ao confrontar Jordana Morais após ouvir comentários sobre si.

Um dos episódios mais caóticos da temporada teve Milena como ponto de partida: ao acordar a casa inteira para o café da manhã, acabou provocando uma reação explosiva de Sol Vega, que desceu aos gritos e gerou uma confusão generalizada, desfecho que terminou na desclassificação da sister.

Ao longo do jogo, Milena acumulou conflitos com diferentes participantes. Com Alberto Cowboy, viveu uma rivalidade constante, marcada por provocações e vinganças assumidas, como quando bagunçou pertences do brother após ser eliminada por ele em uma prova.

Já com Jonas Sulzbach, o embate ganhou contornos mais delicados. Após o modelo questionar publicamente seu diagnóstico de ansiedade, Milena reagiu no Sincerão com firmeza, defendendo a saúde mental e confrontando o colega diante de todos.

Nem mesmo a produção escapou de críticas. Durante o “Barrado no Baile”, a sister ficou isolada além do tempo previsto mesmo após cumprir o desafio corretamente. O erro foi reconhecido pela própria produção, e a liberação para a festa, ao som de músicas do grupo RBD, virou um dos momentos mais celebrados da edição.

A aliança com Ana Paula

O ponto central da trajetória de Milena foi a relação com Ana Paula Renault. A aproximação começou após o primeiro Sincerão e evoluiu para uma parceria estratégica e emocional dentro da casa.

Mesmo sabendo que Ana Paula era alvo frequente dos adversários, Milena escolheu permanecer ao lado da jornalista, defendendo-a em conflitos e comprando suas brigas. A ruptura com o “grupão” consolidou a dupla como núcleo do grupo dos Eternos.

Nos momentos mais difíceis, a troca era mútua: Ana Paula ajudava a acalmar Milena em crises, enquanto a recreadora demonstrava lealdade incondicional.

Apesar da forte aliança, Milena e Ana Paula enfrentaram turbulências. Em determinado momento, a mineira se aproximou de Samira, gerando um afastamento da jornalista. As duas chegaram a romper na reta final, mas a reconciliação veio rapidamente.

Após a morte do pai de Ana Paula, Milena demonstrou apoio e reafirmou sua parceria, em um dos momentos mais emocionantes da temporada.

Momentos icônicos

Milena foi um dos nomes mais imprevisíveis da temporada. Sua trajetória incluiu episódios que viralizaram nas redes, como o “suco de frango”, mistura inusitada preparada para tentar descobrir quem havia mexido nos alimentos dela.

Também protagonizou, ao lado de Ana Paula, uma jogada estratégica que levou toda a casa para o “Tá Com Nada”, após uma sequência de punições assumidas deliberadamente. Ao longo dos quase 100 dias, a sister mostrou evolução pessoal, deixando para trás uma postura inicial mais insegura e assumindo uma versão mais firme e confiante de si mesma.

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Milena enfrentou quatro paredões e venceu duas Provas do Anjo. Com a chegada ao top 3, garantiu um apartamento avaliado em R$ 270 mil, além dos R$ 30 mil conquistados na dinâmica Ganha-Ganha.