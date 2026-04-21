Final do BBB 26 deixa um ex-brother de fora; saiba qual

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A grande final do Big Brother Brasil 26, nesta terça-feira (21/4), vai reunir praticamente todo o elenco da edição para o tradicional reencontro. No entanto, uma ausência chama atenção: Pedro Henrique Espíndola será o único ex-participante fora do especial. Pedro segue internado em uma clínica de reabilitação enquanto responde a uma investigação por importunação sexual contra Jordana Morais, outra participante da edição.

A trajetória do ex-brother foi uma das mais controversas do programa. Ainda nos primeiros dias de confinamento, ele protagonizou um episódio de assédio contra Jordana dentro da casa. Pouco depois, apertou o botão de desistência e deixou o reality antes de uma expulsão formal, que, segundo o apresentador Tadeu Schmidt, aconteceria durante o programa ao vivo daquela noite.

Tradicionalmente, a Globo exclui de eventos pós-programa participantes retirados por infrações graves. O regulamento prevê a perda de benefícios, como participação em especiais e reencontros. No BBB 26, porém, houve uma exceção parcial: outros expulsos da edição, como Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson Capetinha, foram convidados para o reencontro. A ausência de Pedro se deve ao fato de seu caso envolver investigação criminal em andamento e a presença da vítima entre os finalistas.

Em fevereiro, ele foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo crime de importunação sexual.

Disputa judicial com a Globo

Fora da casa, Pedro abriu uma frente judicial contra a TV Globo. Em março, seus advogados ingressaram com uma ação na Justiça pedindo R$ 4,2 milhões por danos morais e materiais, além da anulação da rescisão contratual.

A defesa sustenta que a emissora tinha conhecimento prévio de problemas psiquiátricos do participante, ignorou pedidos da família para retirá-lo do programa e não ofereceu suporte adequado após sua saída.

O processo também cita uma declaração da apresentadora Ana Maria Braga no programa “Mais você”, na qual afirmou não querer entrevistá-lo após sua saída. Segundo os advogados, a fala teria ampliado a exposição negativa do ex-participante. Apesar disso, a defesa afirma não ter intenção de processar a apresentadora individualmente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Paralelamente, a Globo cobra cerca de R$ 1,5 milhão de Pedro por suposta quebra de cláusulas de confidencialidade. A defesa tenta anular a multa e pede direito de resposta em programas de grande audiência, como o “Jornal nacional”.