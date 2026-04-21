Boneco e Edilson se abraçam: 'O que aconteceu lá dentro, fica lá dentro'

Leandro Boneco e Edilson colocaram um ponto final nas brigas que marcaram o BBB 26. O produtor cultural e o ex-atleta se reencontraram nos bastidores da Grande Final nesta terça-feira (21/4) e selaram a paz com um abraço.

Durante conversa com o gshow, a dupla garantiu que os conflitos vividos durante o confinamento não foram levados para o lado de fora. Para eles, o clima de competição ficou restrito ao ambiente do reality show.

Mesmo após as tensões no programa, Leandro fez questão de ressaltar que seu respeito pelo esportista permanece intacto. "Continuo te admirando como campeão de Copa do Mundo", afirmou o produtor ao colega.

Boneco assistiu ao momento da discussão com Edilson Capetinha, que ocasionou a expulsão do ex-jogador. #BBB26 pic.twitter.com/9moWqEvf6P — Dantas (@Dantinhas) April 20, 2026

O vínculo regional também pesou na reconciliação, já que ambos são da Bahia. Edilson destacou que a cultura compartilhada e a forma de ver o jogo unem os dois, independentemente das situações vividas na casa.

"O que aconteceu lá dentro, fica lá dentro", pontuou Edilson sobre as desavenças. Segundo ele, as discussões foram fruto da pressão da disputa, sem reflexos na vida real após a eliminação do programa.

Edilson reforça pedido de desculpas ao colega

Leandro concordou com a visão do companheiro de confinamento. Ele explicou que a intensidade da competição mexeu com os ânimos de todos e relembrou que "a gente estava com a cabeça quente, o jogo fervendo".

O ex-jogador aproveitou o momento para reforçar um pedido de perdão que já havia sinalizado anteriormente. Edilson explicou que torceu pelo sucesso do conterrâneo e que não guarda mágoas do período de convivência.

Reconciliação Pós-BBB 26

Ex-participantes Boneco e Edilson superam desavenças do confinamento.

Abraço de Reconciliação: Leandro Boneco e Edilson se reencontraram nos bastidores da Grande Final do BBB 26 e selaram a paz com um abraço, deixando as rivalidades para trás.

Reflexão de Edilson: O que aconteceu lá dentro, fica lá dentro, afirmou Edilson, reconhecendo a intensidade do jogo e o fato de ambos serem baianos.

Pedido de Desculpas: Edilson pediu desculpas por qualquer mágoa causada na casa e ressaltou seu carinho pelo conterrâneo Boneco.

Admirador Fã: Apesar dos atritos, Boneco reiterou sua admiração por Edilson como campeão de Copa do Mundo.

Para o atleta, é fundamental admitir falhas quando se percebe que o outro ficou chateado com alguma declaração. "Acho que a gente tem que reconhecer quando a gente erra", declarou ele, reforçando que mantém carinho e respeito por Leandro.

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Por fim, o esportista elogiou a postura de Leandro na competição. Ele mencionou que o produtor cultural jogou conforme sua própria personalidade e que o encontro serviu para zerar qualquer mal-estar remanescente entre os dois.