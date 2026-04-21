Final do ‘BBB 26’ tem carga inédita de drama na história do reality

Dez anos depois de sua primeira e tumultuada participação no “Big brother Brasil”, quando foi expulsa devido a um episódio de agressão, a belo-horizontina Ana Paula Renault deve ser consagrada campeã da atual edição do reality, nesta terça-feira (21/4) – ela aparece como favorita nas enquetes.



O momento de volta por cima, no entanto, ganhou um tom soturno no último domingo (19/4), quando o pai da participante, Gerardo Renault, morreu, aos 96 anos, em Belo Horizonte. Informada pela produção sobre a morte do pai, Ana Paula decidiu permanecer no reality.



E ela não é a única a enfrentar uma perda na reta final do programa. Na última sexta-feira (17/4), o jogador de basquete Oscar Schmidt, irmão do apresentador Tadeu Schmidt, morreu, aos 68 anos, após uma parada cardiorrespiratória. O apresentador afirmou que seguiria à frente do programa.



“Seria uma afronta à memória do meu irmão se eu não fosse trabalhar hoje. Parece que estou ouvindo ele falar assim: 'Não se atreva a não ir trabalhar hoje'”, disse, em vídeo publicado nas redes sociais.

Quebra de protocolo

Esta é a primeira vez na longeva história do reality que um participante e um apresentador vivem luto, simultaneamente, na final do programa. No domingo (19/4), Tadeu quebrou o protocolo, ao informar aos finalistas sobre a morte do irmão, em um gesto de apoio a Ana Paula. As regras do reality vetam o repasse de informações externas aos confinados.

A final será exibida no feriado de Tiradentes, após a novela “Três Graças”, com início previsto para 22h25. Disputam o prêmio de R$ 5,4 milhões três participantes, cada um representando um grupo.

Milena Moreira, mineira de Itambacuri radicada em Teófilo Otoni, representa os Pipocas. Juliano Floss, influenciador e dançarino de Santa Catarina, é Camarote. Ana Paula Renault, jornalista belo-horizontina, integra o grupo Veteranos, novidade desta edição, que trouxe outros cinco ex-participantes de volta ao jogo.

A apresentação será feita por Tadeu diretamente do gramado da casa, com show de DJ Alok. Na plateia, estarão os eliminados da edição, além de apresentadores e humoristas que compõem os quadros do programa, como Gil do Vigor, Ana Clara, Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna. A produção não confirmou a presença dos participantes desclassificados.

Todas as enquetes não oficiais indicam a vitória de Ana Paula, por ampla margem. O favoritismo acompanha a trajetória da jornalista desde o início do programa e, mais ainda, desde 2016. Quando esteve pela primeira vez no reality, Ana Paula foi escolhida para um paredão falso com mais de 70% dos votos e marcou o público com o bordão “Olha ela”. A participação, porém, foi interrompida após a sister dar um tapa no rosto do participante Renan, durante uma festa, e ser expulsa.

Conflitos

De volta em 2026, a jornalista esteve no centro dos principais conflitos da edição. Participou de cinco paredões, incluindo o primeiro e o último, e viu todos os adversários com quem se desentendeu deixarem o programa após embates diretos.

Logo na primeira semana, discutiu com a atriz Aline Campos sobre declarações antigas. A rival foi a primeira eliminada.

Na sequência, Ana Paula rompeu com aliados ao sair em defesa de Milena diante de um comentário de Matheus, vencedor do Quarto Branco, que afirmou que ela agia como “patroa” da amiga. O episódio consolidou a aliança entre as duas, que avançaram juntas até a final, enquanto nomes como Sarah Andrade, Jonas Sulzbach e Babu Santana foram eliminados.

Outros episódios envolveram comentários pessoais sobre familiares da participante. Solange Couto, eliminada com 94,17% dos votos – a maior rejeição da edição e a sétima da história do reality –, atacou Ana Paula fazendo menção à sua mãe, que morreu quando a mineira tinha 16 anos.

“A sua [mãe] deve estar conversando com a minha, e a minha dizendo ‘graças a Deus eu tive a filha que eu tive, infelizmente você teve a que você teve. Puxa vida, que falta de sorte’”, afirmou Solange.

Já Alberto Cowboy fez referência direta ao pai da jornalista em mais de uma ocasião. Na primeira, ao justificar o voto em Milena, insinuou que a participante teria desistido de uma prova para beneficiar Ana Paula e permitir que ela assistisse a um vídeo do pai. “Você é tão humana, né? A Milena perdeu a prova para você ver seu pai”, disse. Ana Paula teve um dos momentos mais incisivos na edição, ao amassar o chapéu do adversário em resposta.

Desde o início do programa, a participante falou a respeito do frágil estado de saúde do pai e demonstrou preocupação em diferentes momentos. Chegou, inclusive, a afirmar que, caso não fosse ganhar, preferia sair imediatamente para vê-lo.

Após o episódio com Cowboy, Gerardo Renault gravou o último vídeo endereçado à filha e divulgado publicamente. “Oi, filhinha, tudo bem? As saudades são muitas. Estou torcendo por você. Um beijo carinhoso do seu pai, que te ama muito”, disse na gravação.

“BIG BROTHER BRASIL 26”

A final será exibida nesta terça-feira (21/4), após a novela “Três Graças”, na TV Globo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes