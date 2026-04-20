BBB 26: Tadeu Schmidt dá notícia sobre Oscar e consola Ana Paula Renault
A notícia foi compartilhada como uma forma de apoio a Ana Paula Renault, que também perdeu o pai recentemente
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O apresentador Tadeu Schmidt surpreendeu o público e os finalistas do BBB 26 ao revelar, ao vivo, o falecimento de seu irmão Oscar Schmidt. A notícia foi compartilhada nesse domingo (19/4) como uma forma de apoio a Ana Paula Renault, que também perdeu o pai recentemente.
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A jornalista, que optou por seguir no programa após a morte de Gerardo Renault, recebeu o carinho de Tadeu em um momento que fugiu às regras da atração. O apresentador afirmou que, diante da situação, o protocolo deveria ser deixado de lado para priorizar o acolhimento.
Confira o vídeo
Desabafo sobre a morte de Oscar Schmidt
Segundo o comunicador, o ídolo do basquete morreu aos 68 anos na última sexta-feira (17/4). Tadeu destacou a importância de oferecer suporte mútuo em tempos difíceis, explicando que também está enfrentando o próprio processo de luto enquanto trabalha.
"Eu também estou vivendo um luto, meu irmão morreu anteontem", desabafou o apresentador. Ele ressaltou que respeita qualquer decisão da participante e que é um privilégio contar com a presença dela na reta final do reality show.
Durante o diálogo, Tadeu traçou um comparativo entre o pai da sister e o seu próprio irmão. Ele sugeriu que ambos estariam orgulhosos e que Oscar certamente o incentivaria a não abandonar suas responsabilidades profissionais.
Apoio mútuo e decisão de seguir no reality
Tadeu destacou que a parceria com o irmão era sua base e, ao imaginar o que ele diria, incentivou Ana Paula a seguir em frente.
Emocionada, a jornalista questionou como o apresentador mantém o equilíbrio no programa e elogiou sua força diante da perda.
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O momento terminou com uma mensagem de união a todos os participantes. Tadeu afirmou que o grupo vai superar a fase difícil e chegar junto à final.