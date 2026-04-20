Ana Paula do BBB é comunicada da morte do pai e decide ficar no programa

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O apresentador do BBB 26, Tadeu Schmidt, informou na noite deste domingo (19/4) que Ana Paula Renault foi comunicada da morte do pai e decidiu ficar no programa.

A decisão contraria a nota divulgada nas redes sociais pela equipe da participante. A família disse que decidiu não comunicar a morte à participante neste momento, respeitando um desejo manifestado por ele ainda em vida.

O advogado e ex-político mineiro Gerardo Henrique Machado Renault morreu neste domingo, aos 96 anos. A morte foi confirmada por um familiar ao também ex- deputado e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) Alencar da Silveira Jr.. Em conversa com o EM, Alencar lamentou a perda.

Segundo ele, a família manifestou o desejo de realizar o velório no Salão Nobre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em reconhecimento à trajetória de Gerardo como deputado e presidente do Instituto de Ex-Deputados de Minas.

"O Gerardo era um companheirão, cuidou do nosso instituto por vários e vários anos e ainda estava à frente dele recentemente", disse. O conselheiro também informou que já entrou em contato com a presidência da Assembleia para viabilizar a liberação do espaço.

Figura influente na política de Minas Gerais, Gerardo Renault construiu uma trajetória de décadas na vida pública. Foi deputado estadual e federal, além de ter ocupado o cargo de secretário de Agricultura do estado durante o governo de Francelino Pereira.

Ao longo da carreira, também presidiu o Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais (Iplemg), onde manteve atuação de destaque após deixar os mandatos eletivos.

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Renault teve participação relevante em diferentes momentos da política mineira, com trânsito entre o Legislativo e o Executivo, e forte presença em pautas ligadas ao desenvolvimento do estado.