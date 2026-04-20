Ana Paula do BBB é comunicada da morte do pai e decide ficar no programa
Programa deixou decisão de continuar ou sair do programa a cargo da participante. A família havia dito que não comunicaria Ana Paula sobre morte neste momento
compartilheSIGA
O apresentador do BBB 26, Tadeu Schmidt, informou na noite deste domingo (19/4) que Ana Paula Renault foi comunicada da morte do pai e decidiu ficar no programa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A decisão contraria a nota divulgada nas redes sociais pela equipe da participante. A família disse que decidiu não comunicar a morte à participante neste momento, respeitando um desejo manifestado por ele ainda em vida.
Leia Mais
O advogado e ex-político mineiro Gerardo Henrique Machado Renault morreu neste domingo, aos 96 anos. A morte foi confirmada por um familiar ao também ex- deputado e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) Alencar da Silveira Jr.. Em conversa com o EM, Alencar lamentou a perda.
Segundo ele, a família manifestou o desejo de realizar o velório no Salão Nobre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em reconhecimento à trajetória de Gerardo como deputado e presidente do Instituto de Ex-Deputados de Minas.
"O Gerardo era um companheirão, cuidou do nosso instituto por vários e vários anos e ainda estava à frente dele recentemente", disse. O conselheiro também informou que já entrou em contato com a presidência da Assembleia para viabilizar a liberação do espaço.
Figura influente na política de Minas Gerais, Gerardo Renault construiu uma trajetória de décadas na vida pública. Foi deputado estadual e federal, além de ter ocupado o cargo de secretário de Agricultura do estado durante o governo de Francelino Pereira.
Ao longo da carreira, também presidiu o Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais (Iplemg), onde manteve atuação de destaque após deixar os mandatos eletivos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Renault teve participação relevante em diferentes momentos da política mineira, com trânsito entre o Legislativo e o Executivo, e forte presença em pautas ligadas ao desenvolvimento do estado.