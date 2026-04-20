Xuxa sobre luto de Ana Paula no BBB 26: 'Não se sinta sozinha nesse mundo'

A apresentadora Xuxa Meneghel utilizou as redes sociais para manifestar solidariedade com Ana Paula Renault, participante do BBB 26. O apoio público ocorreu após a jornalista ser comunicada sobre o falecimento de seu pai, Gerardo Renault, ocorrido nesse domingo (19/4).

Apoio público e desejo de encontro pessoal

Mesmo diante da notícia da morte do pai, que tinha 96 anos, a veterana decidiu permanecer na disputa pelo prêmio do reality show. Xuxa compartilhou imagens de Ana Paula e enviou mensagens de conforto para que a família consiga superar o momento difícil.

Em sua publicação, a rainha dos baixinhos ressaltou que a competidora não deve se sentir sozinha. "Receba nosso carinho mais puro e verdadeiro, e se você me permitir, quero um dia te dar esse abraço", afirmou a artista ao se colocar à disposição da sister.

No confinamento, Ana Paula relembrou o comportamento de Xuxa em situações de luto como uma forma de buscar forças. A jornalista recordou que a apresentadora manteve seus compromissos profissionais mesmo após perder uma pessoa querida, o que lhe serviu de inspiração.

"A Xuxa nunca teve medo de ser ela. Apresentou o programa e disse que tinha que ir (apresentar) mesmo", comentou Ana Paula. Para ela, essa postura demonstra uma resistência admirável.

Impacto da quebra de protocolo de Tadeu Schmidt

Esse momento de reflexão foi motivado por um comentário de Tadeu Schmidt durante a edição ao vivo. O apresentador revelou aos participantes que também vive um processo de luto recente pela perda de seu irmão, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt.

A morte de Gerardo Renault foi informada à filha na noite de domingo. Após avaliar sua permanência, a jornalista preferiu continuar na casa, mantendo o foco na reta final da competição depois da definição dos últimos finalistas do programa.

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Com a eliminação de Leandro Boneco, que consolidou o top 3 da temporada, Ana Paula se emocionou ao conversar com Milena. Ela compartilhou a notícia da perda familiar com a colega, que reagiu com comoção e ofereceu apoio imediato à amiga.