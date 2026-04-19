Último Paredão do ‘BBB 26’ elimina Leandro Boneco

Com a eliminação de Leandro Boneco no último Paredão do reality, realizado na noite deste domingo (19/4), o “BBB 26” (Globo) definiu os finalistas da disputa por um prêmio que ultrapassa R$ 5 milhões.

Ana Paula, Tia Milena e Juliano Floss, que venceu a Prova do Finalista e assim garantiu sua vaga na Final, estão no pódio do reality. O público escolherá, até a próxima terça-feira (21/4), quem ocupará o primeiro lugar.

A Final do “BBB26”, marcada para o feriado de Tiradentes, terá a presença dos demais participantes e do apresentador Tadeu Schmidt no jardim da casa, uma retrospectiva da disputa e show de Alok, conforme a emissora divulgou.

A última berlinda do jogo reuniu as mineiras Ana Paula Renault (jornalista) e Milena Moreira (recreadora infantil) e o baiano Leandro Boneco (produtor cultural).

A tensão da disputa e o estresse provocado por mais de 90 dias de confinamento levaram as sisters, aliadas desde o início do jogo, a se desentender nessa reta final. Elas passaram a se tratar como adversárias.

O comportamento da recreadora infantil na Prova do Finalista e os comentários da jornalista a respeito foram o motivo do início das desavenças.

As torcidas das suas participantes também entraram em rota de colisão e passaram a tratar a respectiva “aliada” como adversária não confiável. Na tarde deste domingo (19/4), a torcida de Ana Paula Renault mudou o posicionamento na votação.

De início, a equipe da jornalista convocou mutirões para eliminar Leandro Boneco. Com o avanço dos desentendimentos entre Ana Paula e Milena no confinamento, os administradores liberaram a torcida para escolher e passaram a adotar “Fica, Ana Paula” como estratégia no Paredão.

Ana Paula Renault ingressou no “BBB 26” na categoria Veterana – ela voltou ao programa 10 anos depois de uma tumultuada passagem pela competição, da qual terminou expulsa por um episódio de agressão. Neste ano, assumiu a condição de favorita ao prêmio.

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Milena Moreira e Leandro Boneco ganharam suas vagas por meio do processo seletivo da Casa de Vidro e se tornaram concorrentes da categoria Pipoca. O dançarino Juliano Floss, por sua vez, pertence ao grupo de convidados do Camarote.