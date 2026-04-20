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Ana Maria Braga chora ao falar da morte do pai de Ana Paula, do BBB

Apresentadora se abala na manhã desta segunda-feira (20/4) no "Mais Você" e interrompe o programa ao vivo para se recompor

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
20/04/2026 17:23

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A apresentadora Ana Maria Braga enxuga lágrimas no estúdio de seu programa
Ana Maria Braga fez homenagem a Oscar Schmidt e se emocionou com a morte do pai de Ana Paula no 'Mais você' crédito: Globo/Reprodução

Ana Maria Braga não conseguiu segurar o choro ao abrir o "Mais Você" desta segunda-feira (20/4). A apresentadora iniciou o programa prestando homenagem a Oscar Schmidt, morto na última sexta-feira (17/4), e também comentou a perda do pai de Ana Paula Renault, participante do BBB 26.

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Antes de chamar o intervalo, Ana Maria relembrou momentos marcantes de Oscar Schmidt no programa e mandou uma mensagem de carinho à família do ex-atleta. Em seguida, repercutiu as cenas em que Ana Paula recebeu a notícia da morte do pai dentro da casa.

Visivelmente abalada, a apresentadora não conseguiu conter as lágrimas. "Isso nunca aconteceu", disse ela, referindo-se ao peso emocional da edição. "Eu estou aqui no BBB há 26 edições, desde a primeira, e eu diria que é uma edição icônica, que vai ficar marcada na história de todos os BBBs".

Antes de ir ao café da manhã com o eliminado do dia, o produtor cultural baiano Leandro Boneco, eliminado na noite de domingo (19/4), Ana Maria pediu licença ao público para fazer uma pausa.

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Ela anunciou o intervalo ainda com a voz embargada e os olhos marejados.

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