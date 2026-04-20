Assine
overlay
Início Cultura
TELEVISÃO

Ana Paula diz que 'BBB' ajuda a enfrentar morte do pai: 'Morreria junto'

A participante afirmou no raio-x desta segunda-feira (20/4) que teria dificuldades em lidar com o luto fora da casa e agradeceu votos para deixá-la na final

Publicidade
Carregando...
Giovana Souza*
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
20/04/2026 15:35

compartilhe

SIGA
×
legenda
"A minha vida é ele, sempre foi, todo mundo sabe disso e eu fiz questão de ser assim", declarou Ana Paula no programa. crédito: Reprodução/Instagram

No penúltimo raio-X do BBB 26, que se encerra nesta terça-feira (21/4), Ana Paula Renault agradeceu ao público pelo apoio que garantiu a permanência dela no programa, no mesmo dia em que soube da morte do pai Gerardo, aos 96 anos, ocorrida neste domingo (19/4). “Graças a vocês estou aqui dentro e por causa de vocês não morri junto”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A jornalista disse que dificilmente conseguiria enfrentar a perda fora da casa. O pai a criou após a morte da mãe, ocorrida quando ela tinha 16 anos.

"Qualquer pessoa que tenha a mínima convivência comigo sabe que, chegando nesse momento, eu morreria junto. Não ia ter condições, não ia ter solução para mim. A minha vida é ele, sempre foi, todo mundo sabe disso e eu fiz questão de ser assim", declarou Ana Paula. 

Aos 44 anos, a belo-horizontina voltou ao reality após participação em 2016, quando foi expulsa por agressão. Nesta edição, foi uma das seis integrantes do grupo dos “Veteranos”, formado por ex-participantes convidados pela produção.

 

No depoimento mais recente, Ana Paula contou que foi o próprio pai quem a incentivou a retornar ao programa. "Quando recebi o convite, fui conversar com meu pai. Ele falou que eu tinha uma missão e tinha que vir aqui atrás da minha realização profissional, atrás da minha aposentadoria. Ele me deu uma missão", afirmou. 

Gerardo Renault, que foi vereador e deputado estadual em Minas Gerais, estava internado desde 3 de abril no Hospital Felício Rocho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Desde o início do programa, a participante demonstrava preocupação com o estado de saúde do pai.

"Passei esses 99 novos dias aqui bloqueando os meus pensamentos com tudo que estava vivendo aí fora. Sei exatamente o que tinha deixado. A situação estava muito complicada, muito sensível", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay