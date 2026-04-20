Ana Paula diz que 'BBB' ajuda a enfrentar morte do pai: 'Morreria junto'
A participante afirmou no raio-x desta segunda-feira (20/4) que teria dificuldades em lidar com o luto fora da casa e agradeceu votos para deixá-la na final
No penúltimo raio-X do BBB 26, que se encerra nesta terça-feira (21/4), Ana Paula Renault agradeceu ao público pelo apoio que garantiu a permanência dela no programa, no mesmo dia em que soube da morte do pai Gerardo, aos 96 anos, ocorrida neste domingo (19/4). “Graças a vocês estou aqui dentro e por causa de vocês não morri junto”, afirmou.
A jornalista disse que dificilmente conseguiria enfrentar a perda fora da casa. O pai a criou após a morte da mãe, ocorrida quando ela tinha 16 anos.
"Qualquer pessoa que tenha a mínima convivência comigo sabe que, chegando nesse momento, eu morreria junto. Não ia ter condições, não ia ter solução para mim. A minha vida é ele, sempre foi, todo mundo sabe disso e eu fiz questão de ser assim", declarou Ana Paula.
Aos 44 anos, a belo-horizontina voltou ao reality após participação em 2016, quando foi expulsa por agressão. Nesta edição, foi uma das seis integrantes do grupo dos “Veteranos”, formado por ex-participantes convidados pela produção.
No depoimento mais recente, Ana Paula contou que foi o próprio pai quem a incentivou a retornar ao programa. "Quando recebi o convite, fui conversar com meu pai. Ele falou que eu tinha uma missão e tinha que vir aqui atrás da minha realização profissional, atrás da minha aposentadoria. Ele me deu uma missão", afirmou.
Gerardo Renault, que foi vereador e deputado estadual em Minas Gerais, estava internado desde 3 de abril no Hospital Felício Rocho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Desde o início do programa, a participante demonstrava preocupação com o estado de saúde do pai.
"Passei esses 99 novos dias aqui bloqueando os meus pensamentos com tudo que estava vivendo aí fora. Sei exatamente o que tinha deixado. A situação estava muito complicada, muito sensível", disse.
*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes