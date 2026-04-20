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Shrek na vida real: Mike Myers surge de ogro para homenagear Eddie Murphy

Ator se pintou de verde em evento que homenageava Murphy. Dupla dá voz ao Shrek e ao Burro na versão original

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
20/04/2026 13:33

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Mike Myers homenageou o amigo, Eddie Murphy, ao lembrar parceria dos dois em 'Shrek'
Mike Myers homenageou o amigo, Eddie Murphy, ao lembrar parceria dos dois em 'Shrek' crédito: AFI Life Achievement Awards

Los Angeles se transformou em "Tão, tão distante" nesse sábado (18/4). O ator canadense Mike Myers deixou o público boquiaberto ao subir ao palco do AFI Life Achievement Awards, uma das mais prestigiadas honrarias do cinema mundial, caracterizado como Shrek para homenagear o amigo e colaborador Eddie Murphy

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A cerimônia celebrou o conjunto da obra de Murphy. Os dois atores fizeram juntos os filmes da franquia "Shrek". Myers dá voz ao ogro na versão original, enquanto Murphy é o Burro.

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A conexão entre os dois atores, que definiram uma era da animação há mais de duas décadas, emocionou a plateia repleta de lendas como Dave Chappelle, Chris Rock e Martin Lawrence. Myers não poupou elogios ao impacto de Murphy na franquia que arrecadou bilhões de dólares.

"Nada do sucesso de 'Shrek' teria acontecido sem Eddie Murphy; seu personagem, Burro, é uma obra-prima da comédia. É uma honra absoluta poder dizer aos meus filhos que tive a oportunidade de trabalhar com ele”, afirmou Myers. 

Após uma performance musical de Jennifer Hudson e discursos emocionados, Eddie Murphy subiu ao palco mantendo seu estilo afiado. Ele admitiu ter ficado comovido ao ver sua família e colegas reunidos, mas não perdeu a oportunidade de fazer piada com a natureza tardia de muitos prêmios de carreira.

"Se me fizessem esperar até os 92 anos, eu teria vindo aqui e mandado todo mundo se f***... E depois me jogaria no chão e cagaria. Evitamos que isso acontecesse ao recebermos este prêmio hoje à noite", brincou o comediante sob gargalhadas da sala.

A franquia "Shrek" é um dos pilares da DreamWorks, acumulando números astronômicos desde 2001. O primeiro filme arrecadou US$ 487 milhões em bilheteria mundial. Já "Shrek 2" (2004) faturou US$ 928 milhões. 

A continuação, "Shrek terceiro" (2007), arrecadou US$ 813 milhões. "Shrek para sempre" (2010) teve US$ 752 milhões de bilheteria. O filme de 2001 venceu o Oscar de Melhor Animação em 2002.

Para o delírio dos fãs, a parceria não ficará apenas na memória. "Shrek 5" já está em desenvolvimento, com previsão de estreia para junho de 2027, trazendo Myers e Murphy de volta aos seus papéis originais.

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Uma das franquias mais cultuadas do universo das animações, “Shrek” terá uma nova sequência em 2026. A previsão inicial da Dreamworks era que “Shrek 5” estreasse em janeiro de 2025, mas sucessivos adiamentos deixaram o lançamento oficial para 23 de dezembro de 2026. -Divulgação
Uma das franquias mais cultuadas do universo das animações, “Shrek” terá uma nova sequência em 2026. A previsão inicial da Dreamworks era que “Shrek 5” estreasse em janeiro de 2025, mas sucessivos adiamentos deixaram o lançamento oficial para 23 de dezembro de 2026. Divulgação
A data é a mesma do aniversário de 25 anos da Dreamworks. No teaser divulgado pela Universal Studios, há sinais do que pode aparecer na nova trama de Shrek, com os personagens Felícia, filha adolescente de Shrek, e Pinóquio nas cenas, mas sem grandes detalhes. Em um dos momentos, o burro aparece questionando o espelho mágico sobre quem é o mais belo ser do reino e recebe a resposta: "Shrek, é claro".-Divulgação/ DreamWorks
A data é a mesma do aniversário de 25 anos da Dreamworks. No teaser divulgado pela Universal Studios, há sinais do que pode aparecer na nova trama de Shrek, com os personagens Felícia, filha adolescente de Shrek, e Pinóquio nas cenas, mas sem grandes detalhes. Em um dos momentos, o burro aparece questionando o espelho mágico sobre quem é o mais belo ser do reino e recebe a resposta: "Shrek, é claro". Divulgação/ DreamWorks
No entanto, o primeiro teaser não foi muito bem recebido por fãs da franquia, que nas redes sociais criticaram a aparência envelhecida de Shrek e outras alterações no visual de personagens. -Divulgação
No entanto, o primeiro teaser não foi muito bem recebido por fãs da franquia, que nas redes sociais criticaram a aparência envelhecida de Shrek e outras alterações no visual de personagens. Divulgação
Em relação às dublagens originais, em inglês, o elenco de “Shrek 5” tem vozes consagradas na franquia, como Mike Myers dando voz a Shrek, Eddie Murphy no Burro Falante e Cameron Diaz de Fiona. Já entre as novidades está com Zendaya (foto) na dublagem da filha adolescente do ogro, uma nova personagem na trama. -wikimedia commons/Toglenn
Em relação às dublagens originais, em inglês, o elenco de “Shrek 5” tem vozes consagradas na franquia, como Mike Myers dando voz a Shrek, Eddie Murphy no Burro Falante e Cameron Diaz de Fiona. Já entre as novidades está com Zendaya (foto) na dublagem da filha adolescente do ogro, uma nova personagem na trama. wikimedia commons/Toglenn
Em julho de 2024, a Dreamworks anunciou oficialmente que a animação já estava em produção e previu estreia para julho de 2026 nos cinemas. A empresa até lançou o cartaz do filme com essa data, que agora não é mais a válida. -
Em julho de 2024, a Dreamworks anunciou oficialmente que a animação já estava em produção e previu estreia para julho de 2026 nos cinemas. A empresa até lançou o cartaz do filme com essa data, que agora não é mais a válida.
No mês anterior, o ator Eddie Murphy, dublador do Burro, ja tinha revelado ao site “Collider” que as gravações estavam em andamento. Ele também disse que seu personagem Donkey ganharia um spin-off. “Começamos a fazer [‘Shrek 5’] meses atrás”, disse. […] Gravei o primeiro ato, e faremos isso este ano, terminaremos. ‘Shrek’ está saindo e Burro terá seu próprio filme”, declarou. -cinepipocacult.com.br Instagram @eddie_murphy_official1
No mês anterior, o ator Eddie Murphy, dublador do Burro, ja tinha revelado ao site “Collider” que as gravações estavam em andamento. Ele também disse que seu personagem Donkey ganharia um spin-off. “Começamos a fazer [‘Shrek 5’] meses atrás”, disse. […] Gravei o primeiro ato, e faremos isso este ano, terminaremos. ‘Shrek’ está saindo e Burro terá seu próprio filme”, declarou. cinepipocacult.com.br Instagram @eddie_murphy_official1
“Shrek 5” é dirigido por Walt Dohrn, escritor de “Shrek 2” (2004) e “Shrek Terceiro” (2007). Ele dirigiu “Shrek Para Sempre” (2010) e ainda dublou o vilão Rumpelstiltskin. -Gage Skidmore/Wikimedia Commons
“Shrek 5” é dirigido por Walt Dohrn, escritor de “Shrek 2” (2004) e “Shrek Terceiro” (2007). Ele dirigiu “Shrek Para Sempre” (2010) e ainda dublou o vilão Rumpelstiltskin. Gage Skidmore/Wikimedia Commons
O primeiro filme de “Shrek” estreou em 2001 e arrecadou 487 milhões de dólares em bilheteria mundial. -Divulgação
O primeiro filme de “Shrek” estreou em 2001 e arrecadou 487 milhões de dólares em bilheteria mundial. Divulgação
O filme foi o primeiro vencedor do Oscar na categoria de longa-metragem de animação. Ele concorreu ainda à Palma de Ouro em Cannes, na França. "Shrek 2" também competiu no festival francês. - Divulgação
O filme foi o primeiro vencedor do Oscar na categoria de longa-metragem de animação. Ele concorreu ainda à Palma de Ouro em Cannes, na França. "Shrek 2" também competiu no festival francês. Divulgação
Em agosto de 2024, o parque da Universal Studios, em Orlando, inaugurou uma nova área chamada "DreamWorks Land". Trata-se de um ambiente temático do estúdio de cinema responsável não só por "Shrek" como por outras franquias de animação badaladas, como "Kung Fu Panda", "Madagascar" e "Como Treinar o Seu Dragão". -Divulgação
Em agosto de 2024, o parque da Universal Studios, em Orlando, inaugurou uma nova área chamada "DreamWorks Land". Trata-se de um ambiente temático do estúdio de cinema responsável não só por "Shrek" como por outras franquias de animação badaladas, como "Kung Fu Panda", "Madagascar" e "Como Treinar o Seu Dragão". Divulgação
A Universal Parks e Resorts, responsável pelos parques de Los Angeles e Orlando, já havia anunciado a nova área no início de 2023. -Divulgação
A Universal Parks e Resorts, responsável pelos parques de Los Angeles e Orlando, já havia anunciado a nova área no início de 2023. Divulgação
O intuito era criar novas atrações voltadas para famílias e crianças, apostando no apelo dos personagens dos filmes. Conheça algumas delas! -Divulgação
O intuito era criar novas atrações voltadas para famílias e crianças, apostando no apelo dos personagens dos filmes. Conheça algumas delas! Divulgação
Shrek’s Swamp Meet - Os visitantes têm a oportunidade de conhecer e interagir com os queridos personagens Shrek, Princesa Fiona e o Burro Falante. -Divulgação
Shrek’s Swamp Meet - Os visitantes têm a oportunidade de conhecer e interagir com os queridos personagens Shrek, Princesa Fiona e o Burro Falante. Divulgação
Shrek’s Swamp for Little Ogres - A área conta com quatro escorregadores, partes com água e um playground onde as crianças podem escalar, pular e desbravar um banheiro temático do Shrek. -Reprodução/X
Shrek’s Swamp for Little Ogres - A área conta com quatro escorregadores, partes com água e um playground onde as crianças podem escalar, pular e desbravar um banheiro temático do Shrek. Reprodução/X
Trolls Trollercoaster - Aqui, visitantes de todas as idades embarcam no famoso Caterbus, escapar de aranhas malignas e se aventurar em uma montanha-russa radical com uma vibrante pista cheia de cores! -Divulgação
Trolls Trollercoaster - Aqui, visitantes de todas as idades embarcam no famoso Caterbus, escapar de aranhas malignas e se aventurar em uma montanha-russa radical com uma vibrante pista cheia de cores! Divulgação
Poppy’s Playground - Localizado sob um cogumelo gigante de 6 metros, é uma área de recreação repleta de flores, insetos coloridos e estátuas animadas. Perfeito para as crianças! -Divulgação
Poppy’s Playground - Localizado sob um cogumelo gigante de 6 metros, é uma área de recreação repleta de flores, insetos coloridos e estátuas animadas. Perfeito para as crianças! Divulgação
Poâ??s Kung Fu Training Camp - Ãrea inspirada no filme "Kung Fu Panda 3" que conta com Ã¡reas de recreaÃ§Ã£o nas quais os visitantes podem ajudar os pandas a lavar e secar suas roupas usando canhÃµes de Ã¡gua, baldes e ventiladores gigantes. -DivulgaÃ§Ã£o
Poâ??s Kung Fu Training Camp - Ãrea inspirada no filme "Kung Fu Panda 3" que conta com Ã¡reas de recreaÃ§Ã£o nas quais os visitantes podem ajudar os pandas a lavar e secar suas roupas usando canhÃµes de Ã¡gua, baldes e ventiladores gigantes. DivulgaÃ§Ã£o
Po Live! - Imagina poder interagir com o famoso Dragão Guerreiro e aprender uns movimentos de kung fu? Essa área cria uma experiência imersiva que permite exatamente isso! -Divulgação
Po Live! - Imagina poder interagir com o famoso Dragão Guerreiro e aprender uns movimentos de kung fu? Essa área cria uma experiência imersiva que permite exatamente isso! Divulgação
Além de todas essas atrações, a DreamWorks Land oferece a oportunidade de encontrar seus personagens favoritos por meio do "DreamWorks Imagination Celebration". -Divulgação
Além de todas essas atrações, a DreamWorks Land oferece a oportunidade de encontrar seus personagens favoritos por meio do "DreamWorks Imagination Celebration". Divulgação
E não para por aí! Em 2023, a Universal Park & Resorts anunciou a construção de um parque em Frisco, Texas, que deve ser inaugurado em 2026. A proposta é criar uma aparência totalmente distintas dos parques atuais da Universal, atraindo assim um novo público para a marca. -Divulgação
E não para por aí! Em 2023, a Universal Park & Resorts anunciou a construção de um parque em Frisco, Texas, que deve ser inaugurado em 2026. A proposta é criar uma aparência totalmente distintas dos parques atuais da Universal, atraindo assim um novo público para a marca. Divulgação
Localizada na região de Dallas, a cidade foi escolhida por sua crescente população e sua capacidade de atrair negócios, estando a cerca de 40 km dos principais aeroportos da região.-IcedCowboyCoffee/Wikimedia Commons
Localizada na região de Dallas, a cidade foi escolhida por sua crescente população e sua capacidade de atrair negócios, estando a cerca de 40 km dos principais aeroportos da região. IcedCowboyCoffee/Wikimedia Commons
Projetado para ser mais intimista e interessante para o público mais jovem, o parque oferecerá inúmeras atrações como shows interativos e lúdicos, encontros com personagens, produtos exclusivos e restaurantes temáticos.-Divulgação
Projetado para ser mais intimista e interessante para o público mais jovem, o parque oferecerá inúmeras atrações como shows interativos e lúdicos, encontros com personagens, produtos exclusivos e restaurantes temáticos. Divulgação
Além disso, a Universal Park & Resorts já havia anunciado a criação de uma nova área dedicada aos Minions em Orlando.-Divulgação
Além disso, a Universal Park & Resorts já havia anunciado a criação de uma nova área dedicada aos Minions em Orlando. Divulgação
Além disso, a empresa inaugurou em 22/05 o parque Epic Universe, que conta com uma área inteira dedicada ao universo da Nintendo, a Super Nintendo World. -Divulgação
Além disso, a empresa inaugurou em 22/05 o parque Epic Universe, que conta com uma área inteira dedicada ao universo da Nintendo, a Super Nintendo World. Divulgação
Outra das áreas principais do Universal Epic Universe é o Celestial Park, que conta com jardins temáticos e interativos, grandes espaços para caminhadas e construções com inspiração em elementos astronômicos e mitológicos. -Divulgação
Outra das áreas principais do Universal Epic Universe é o Celestial Park, que conta com jardins temáticos e interativos, grandes espaços para caminhadas e construções com inspiração em elementos astronômicos e mitológicos. Divulgação
Já a Stardust Racers é uma montanha-russa que simula uma espécie de corrida de cometas, alcançando velocidades de de mais de 100 km/h! -Divulgação
Já a Stardust Racers é uma montanha-russa que simula uma espécie de corrida de cometas, alcançando velocidades de de mais de 100 km/h! Divulgação
Na Constellation Carrousel, os visitantes fazem um passeio em meio a constelações pela Via Láctea, com direito à música e luzes especiais. -Divulgação
Na Constellation Carrousel, os visitantes fazem um passeio em meio a constelações pela Via Láctea, com direito à música e luzes especiais. Divulgação
Quando bater aquela fome, os visitantes podem desbravar os inúmeros restaurantes temáticos, como o Atlantic - situado dentro de um aquário vitoriano - e o The Blue Dragon Pan-Asian, que serve comidas japonesas, tailandesas e chinesas. -Divulgação
Quando bater aquela fome, os visitantes podem desbravar os inúmeros restaurantes temáticos, como o Atlantic - situado dentro de um aquário vitoriano - e o The Blue Dragon Pan-Asian, que serve comidas japonesas, tailandesas e chinesas. Divulgação
Por fim, há uma área dedicada ao Mundo Mágico de Harry Potter e o "Dark Universe", onde os visitantes poderão conhecer os experimentos da Dra. Victoria Frankenstein e embarcar em um mundo de mitos e mistérios sombrios. -Divulgação
Por fim, há uma área dedicada ao Mundo Mágico de Harry Potter e o "Dark Universe", onde os visitantes poderão conhecer os experimentos da Dra. Victoria Frankenstein e embarcar em um mundo de mitos e mistérios sombrios. Divulgação

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