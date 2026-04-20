Shrek na vida real: Mike Myers surge de ogro para homenagear Eddie Murphy

Uma das franquias mais cultuadas do universo das animações, “Shrek” terá uma nova sequência em 2026. A previsão inicial da Dreamworks era que “Shrek 5” estreasse em janeiro de 2025, mas sucessivos adiamentos deixaram o lançamento oficial para 23 de dezembro de 2026.
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A data é a mesma do aniversário de 25 anos da Dreamworks. No teaser divulgado pela Universal Studios, há sinais do que pode aparecer na nova trama de Shrek, com os personagens Felícia, filha adolescente de Shrek, e Pinóquio nas cenas, mas sem grandes detalhes. Em um dos momentos, o burro aparece questionando o espelho mágico sobre quem é o mais belo ser do reino e recebe a resposta: "Shrek, é claro". Divulgação/ DreamWorks
No entanto, o primeiro teaser não foi muito bem recebido por fãs da franquia, que nas redes sociais criticaram a aparência envelhecida de Shrek e outras alterações no visual de personagens.
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Em relação às dublagens originais, em inglês, o elenco de “Shrek 5” tem vozes consagradas na franquia, como Mike Myers dando voz a Shrek, Eddie Murphy no Burro Falante e Cameron Diaz de Fiona. Já entre as novidades está com Zendaya (foto) na dublagem da filha adolescente do ogro, uma nova personagem na trama.
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Em julho de 2024, a Dreamworks anunciou oficialmente que a animação já estava em produção e previu estreia para julho de 2026 nos cinemas. A empresa até lançou o cartaz do filme com essa data, que agora não é mais a válida.
No mês anterior, o ator Eddie Murphy, dublador do Burro, ja tinha revelado ao site “Collider” que as gravações estavam em andamento. Ele também disse que seu personagem Donkey ganharia um spin-off. “Começamos a fazer [‘Shrek 5’] meses atrás”, disse. […] Gravei o primeiro ato, e faremos isso este ano, terminaremos. ‘Shrek’ está saindo e Burro terá seu próprio filme”, declarou.
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“Shrek 5” é dirigido por Walt Dohrn, escritor de “Shrek 2” (2004) e “Shrek Terceiro” (2007). Ele dirigiu “Shrek Para Sempre” (2010) e ainda dublou o vilão Rumpelstiltskin.
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O primeiro filme de “Shrek” estreou em 2001 e arrecadou 487 milhões de dólares em bilheteria mundial. Divulgação
O filme foi o primeiro vencedor do Oscar na categoria de longa-metragem de animação. Ele concorreu ainda à Palma de Ouro em Cannes, na França. "Shrek 2" também competiu no festival francês.
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Em agosto de 2024, o parque da Universal Studios, em Orlando, inaugurou uma nova área chamada "DreamWorks Land". Trata-se de um ambiente temático do estúdio de cinema responsável não só por "Shrek" como por outras franquias de animação badaladas, como "Kung Fu Panda", "Madagascar" e "Como Treinar o Seu Dragão".
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A Universal Parks e Resorts, responsável pelos parques de Los Angeles e Orlando, já havia anunciado a nova área no início de 2023.
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O intuito era criar novas atrações voltadas para famílias e crianças, apostando no apelo dos personagens dos filmes. Conheça algumas delas!
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Shrek’s Swamp Meet - Os visitantes têm a oportunidade de conhecer e interagir com os queridos personagens Shrek, Princesa Fiona e o Burro Falante.
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Shrek’s Swamp for Little Ogres - A área conta com quatro escorregadores, partes com água e um playground onde as crianças podem escalar, pular e desbravar um banheiro temático do Shrek.
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Trolls Trollercoaster - Aqui, visitantes de todas as idades embarcam no famoso Caterbus, escapar de aranhas malignas e se aventurar em uma montanha-russa radical com uma vibrante pista cheia de cores!
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Poppy’s Playground - Localizado sob um cogumelo gigante de 6 metros, é uma área de recreação repleta de flores, insetos coloridos e estátuas animadas. Perfeito para as crianças!
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Poâ??s Kung Fu Training Camp - Ãrea inspirada no filme "Kung Fu Panda 3" que conta com Ã¡reas de recreaÃ§Ã£o nas quais os visitantes podem ajudar os pandas a lavar e secar suas roupas usando canhÃµes de Ã¡gua, baldes e ventiladores gigantes.
DivulgaÃ§Ã£o
Po Live! - Imagina poder interagir com o famoso Dragão Guerreiro e aprender uns movimentos de kung fu? Essa área cria uma experiência imersiva que permite exatamente isso!
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Além de todas essas atrações, a DreamWorks Land oferece a oportunidade de encontrar seus personagens favoritos por meio do "DreamWorks Imagination Celebration".
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E não para por aí! Em 2023, a Universal Park & Resorts anunciou a construção de um parque em Frisco, Texas, que deve ser inaugurado em 2026. A proposta é criar uma aparência totalmente distintas dos parques atuais da Universal, atraindo assim um novo público para a marca.
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Localizada na região de Dallas, a cidade foi escolhida por sua crescente população e sua capacidade de atrair negócios, estando a cerca de 40 km dos principais aeroportos da região. IcedCowboyCoffee/Wikimedia Commons
Projetado para ser mais intimista e interessante para o público mais jovem, o parque oferecerá inúmeras atrações como shows interativos e lúdicos, encontros com personagens, produtos exclusivos e restaurantes temáticos. Divulgação
Além disso, a Universal Park & Resorts já havia anunciado a criação de uma nova área dedicada aos Minions em Orlando. Divulgação
Além disso, a empresa inaugurou em 22/05 o parque Epic Universe, que conta com uma área inteira dedicada ao universo da Nintendo, a Super Nintendo World.
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Outra das áreas principais do Universal Epic Universe é o Celestial Park, que conta com jardins temáticos e interativos, grandes espaços para caminhadas e construções com inspiração em elementos astronômicos e mitológicos.
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Já a Stardust Racers é uma montanha-russa que simula uma espécie de corrida de cometas, alcançando velocidades de de mais de 100 km/h!
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Na Constellation Carrousel, os visitantes fazem um passeio em meio a constelações pela Via Láctea, com direito à música e luzes especiais.
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Quando bater aquela fome, os visitantes podem desbravar os inúmeros restaurantes temáticos, como o Atlantic - situado dentro de um aquário vitoriano - e o The Blue Dragon Pan-Asian, que serve comidas japonesas, tailandesas e chinesas.
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Por fim, há uma área dedicada ao Mundo Mágico de Harry Potter e o "Dark Universe", onde os visitantes poderão conhecer os experimentos da Dra. Victoria Frankenstein e embarcar em um mundo de mitos e mistérios sombrios.
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