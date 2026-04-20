Shrek na vida real: Mike Myers surge de ogro para homenagear Eddie Murphy

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Los Angeles se transformou em "Tão, tão distante" nesse sábado (18/4). O ator canadense Mike Myers deixou o público boquiaberto ao subir ao palco do AFI Life Achievement Awards, uma das mais prestigiadas honrarias do cinema mundial, caracterizado como Shrek para homenagear o amigo e colaborador Eddie Murphy.

At @AFI Mike Myers just came out in Shrek makeup to pay tribute to Eddie Murphy pic.twitter.com/hXClZpBctH — Jazz Tangcay (@jazzt) April 19, 2026

A cerimônia celebrou o conjunto da obra de Murphy. Os dois atores fizeram juntos os filmes da franquia "Shrek". Myers dá voz ao ogro na versão original, enquanto Murphy é o Burro.

A conexão entre os dois atores, que definiram uma era da animação há mais de duas décadas, emocionou a plateia repleta de lendas como Dave Chappelle, Chris Rock e Martin Lawrence. Myers não poupou elogios ao impacto de Murphy na franquia que arrecadou bilhões de dólares.

"Nada do sucesso de 'Shrek' teria acontecido sem Eddie Murphy; seu personagem, Burro, é uma obra-prima da comédia. É uma honra absoluta poder dizer aos meus filhos que tive a oportunidade de trabalhar com ele”, afirmou Myers.

Após uma performance musical de Jennifer Hudson e discursos emocionados, Eddie Murphy subiu ao palco mantendo seu estilo afiado. Ele admitiu ter ficado comovido ao ver sua família e colegas reunidos, mas não perdeu a oportunidade de fazer piada com a natureza tardia de muitos prêmios de carreira.

"Se me fizessem esperar até os 92 anos, eu teria vindo aqui e mandado todo mundo se f***... E depois me jogaria no chão e cagaria. Evitamos que isso acontecesse ao recebermos este prêmio hoje à noite", brincou o comediante sob gargalhadas da sala.

A franquia "Shrek" é um dos pilares da DreamWorks, acumulando números astronômicos desde 2001. O primeiro filme arrecadou US$ 487 milhões em bilheteria mundial. Já "Shrek 2" (2004) faturou US$ 928 milhões.

A continuação, "Shrek terceiro" (2007), arrecadou US$ 813 milhões. "Shrek para sempre" (2010) teve US$ 752 milhões de bilheteria. O filme de 2001 venceu o Oscar de Melhor Animação em 2002.

Para o delírio dos fãs, a parceria não ficará apenas na memória. "Shrek 5" já está em desenvolvimento, com previsão de estreia para junho de 2027, trazendo Myers e Murphy de volta aos seus papéis originais.

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