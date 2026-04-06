Eddie Murphy receberá prêmio do Instituto Americano de Cinema em homenagem à carreira.

Segundo o AFI, esse prêmio é concedido anualmente a um indivíduo “cujo talento tenha, de forma fundamental, contribuído para o avanço da arte cinematográfica, cuja realização tenha sido reconhecida por acadêmicos, críticos, colegas de profissão e pelo público em geral, e cujo trabalho tenha resistido ao teste do tempo”. Além disso, o evento “AFI Life Achievement Award: A Tribute to Eddie Murphy” estará disponível no dia 31 de maio na Netflix. Foto: flickr David Shankbone