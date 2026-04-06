Galeria
Eddie Murphy receberá prêmio do Instituto Americano de Cinema em homenagem à carreira.
-
Segundo o AFI, esse prêmio é concedido anualmente a um indivíduo “cujo talento tenha, de forma fundamental, contribuído para o avanço da arte cinematográfica, cuja realização tenha sido reconhecida por acadêmicos, críticos, colegas de profissão e pelo público em geral, e cujo trabalho tenha resistido ao teste do tempo”. Além disso, o evento “AFI Life Achievement Award: A Tribute to Eddie Murphy” estará disponível no dia 31 de maio na Netflix. Foto: flickr David Shankbone
-
Também está disponível na Netflix o documentário “Being Eddie”, lançado em 2025, que mostra toda a trajetória do ator, além de trazer diversas declarações de amigos e dele próprio. Inclusive, uma de suas falas chamou atenção. Nela, ele explicou que não gosta de comparecer a premiações, como o Oscar, em Hollywood, pois considera desagradável estar em uma sala cheia de famosos, arrumados, atuando, fingindo e querendo um troféu. Foto: Reprodução/Being Eddie/Official Trailer/Netflix
-
Conheça mais, a seguir, sobre Edward Regan Murphy. Nascido no dia 3 de abril de 1961, no Brooklyn, em Nova York, Eddie é comediante, ator e cantor americano, que ganhou popularidade nos anos 1980 por integrar o elenco do “Saturday Night Live”, estrelar shows de stand-up e protagonizar filmes de sucesso. Foto: Reprodução do Instagram @theretroretake
-
Murphy teve uma infância difícil. Seu pai, Charles Edward Murphy, que era policial de trânsito e também atuava como comediante amador, foi assassinado quando ele tinha 8 anos. Depois que sua mãe adoeceu, ele e seu único irmão, Charlie, viveram em um orfanato. Ele já contou em entrevistas que esse período ajudou a formar seu senso de humor. Foto: Reprodução de Youtube
-
-
Murphy começou a fazer stand-up comedy na cidade de Nova York aos 19 anos, quando entrou para o elenco do “Saturday Night Live”, em 1980. Ele se destacou rapidamente e se tornou um dos principais artistas do programa, com personagens memoráveis como Mister Robinson e Tyrone Green. Foto: Reprodução do Instagram @theretroretake
-
Depois de estrear no cinema em 1982, ele decidiu deixar o “Saturday Night Live” dois anos depois para focar na carreira cinematográfica. Com filmes como “48 Horas”, “Trocando as Bolas”, “A Melhor Defesa é o Ataque”, “Um Tira da Pesada” e “O Rapto do Menino Dourado”, emplacou grandes sucessos de bilheteria, que renderam indicações ao Globo de Ouro como Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical. Foto: reprodução
-
Murphy recebeu sua primeira indicação ao Oscar na categoria de Melhor Ator Coadjuvante e ganhou um Globo de Ouro como Melhor Ator em Comédia ou Musical em 2007 por sua atuação no musical “Dreamgirls: Em Busca de um Sonho”, que também contou com Beyoncé e Jennifer Hudson no elenco. Foto: Divulgação
-
-
O artista também enfrentou altos e baixos na carreira, ao protagonizar filmes que não tiveram boa recepção da crítica. Ainda assim, estrelou outros sucessos, como “Um Príncipe em Nova York”, no qual interpretou quatro papéis, “Dr. Dolittle”, “O Professor Aloprado”, “O Professor Aloprado 2: A Família Klump”, “Sou Espião ", "Norbit " e "A Creche do Papai”. Foto: Divulgação
-
Em 2019, Murphy voltou Ã s origens. Ele retornou ao â??Saturday Night Liveâ? e chegou a ganhar o Emmy de Melhor Ator Convidado em SÃ©rie de ComÃ©dia. AlÃ©m disso, estrelou, 33 anos depois, a sequÃªncia de â??Um PrÃncipe em Nova Yorkâ? e, em 2024, reprisou o papel de Axel Foley em â??Um Tira da Pesada 4â?. Foto: reproduÃ§Ã£o/netflix
-
O astro também investiu em outras áreas da indústria. Ele dublou personagens memoráveis de filmes de animação, como o Burro, da franquia “Shrek”, e o dragão Mushu, em “Mulan”. Também se destacou na música, com canções de sucesso como “Party All the Time” e já trabalhou como backing vocal. Foto: cinepipocacult.com.br Instagram @eddie_murphy_official1
-
-
Ao longo da carreira, Eddie Murphy recebeu vários prêmios de reconhecimento, como a estrela na calçda da fama e o “Prêmio Mark Twain de Humor Americano”, em 2015. De acordo com o Centro John F. Kennedy para as Artes Cênicas, instituição que concede o prêmio, ele é dado a artistas que impactaram a sociedade com seu trabalho no humor. Foto: Neelix/Wikimédia Commons