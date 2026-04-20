Pai de Ana Paula, do BBB 26, em última mensagem: 'As saudades são muitas'

No último vídeo que gravou para Ana Paula Renault, na reta final do BBB 26, o pai da jornalista falava da saudades e da torcida por ela.

"Oi, filhinha, tudo bem? As saudades são muitas. Estou torcendo por você. Um beijo carinhoso do seu pai, que te ama muito", disse Gerardo Renault.

o último recado do pai da ana paula pra ela pic.twitter.com/5rKfzeqITV — victor (@tuitevictor) April 20, 2026





Gerardo morreu nesse domingo (19/4), após dias internado em um hospital em Belo Horizonte. A causa da morte não foi informada. A família de Ana Paula tinha optado por não informar a participante, mas a produção do reality decidiu avisá-la.

O vídeo havia sido gravado antes da internação, no início de abril, por causa de um quadro de desidratação. A declaração foi divulgada pela equipe da sister nas redes sociais depois de uma discussão entre ela e Alberto Cowboy, que tinha citado o nome de Gerardo.

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Ana Paula disse no programa que quase desistiu de participar, pois seu pai estava mal de saúde e havia sido internado antes. Ele pediu que a filha não desistisse. E a acompanhava no BBB, que termina nesta terça (21/4), mesmo estando internado, revelou a família.