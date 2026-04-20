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BBB 26

Milena consola Ana Paula Renault após desabafo sobre a morte do pai

Jornalista foi comunicada do falecimento neste domingo (19/4) e recebeu o carinho de Milena no reality; as duas estavam no Paredão

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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
20/04/2026 09:02 - atualizado em 20/04/2026 10:19

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Milena consola Ana Paula Renault após desabafo sobre a morte do pai
Milena consola Ana Paula Renault após desabafo sobre a morte do pai crédito: Tupi

A jornalista Ana Paula Renault recebeu a notícia do falecimento de seu pai na noite desse domingo (19/4), durante o confinamento do BBB 26. Após o comunicado oficial, a veterana buscou apoio em Milena e Juliano Floss, compartilhando detalhes sobre sua relação familiar e o estado de saúde do pai.

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Relação familiar e preocupação com o futuro

Em conversa com os aliados, Ana Paula relembrou que a saúde dele já apresentava instabilidades antes de sua entrada no reality. Ela destacou que, por ser a única filha sem uma família constituída, era o maior foco de atenção do pai. "Minhas irmãs são todas casadas, têm filhos", explicou, pontuando que se sentia sozinha após a perda.

Milena, visivelmente emocionada, tentou confortar a colega ao dizer que o sentimento de querer manter as pessoas por perto é natural, mas por vezes egoísta. A recreadora defendeu que ele agora encontrou descanso. "Ele sabe que fez tudo que pôde por todos os filhos, por você", afirmou a participante, demonstrando empatia pela dor da jornalista.

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Ana Paula rebateu a ideia de que o pai estivesse passando por um processo doloroso antes de partir. Chorando, ela exaltou as qualidades dele, descrevendo-o como um homem bondoso e de grande inteligência, que não apresentava sinais de sofrimento enquanto estavam juntos.

Relembre a trajetória de Ana Paula no BBB
Relembre a trajetória de Ana Paula no BBB Rádio Tupi

Apoio dos aliados e lembranças de edições passadas

Abalada pela perda recente, Ana Paula desabafou sobre o vazio de não ter mais os pais: “Não tenho mãe, não tenho pai, não tenho ninguém”.

Milena prontamente se ofereceu como apoio, prometendo ficar ao lado da jornalista durante a competição.

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Ao fim, a veterana comparou com sua edição de 2016 e destacou que ainda mantém amizade com Ronan, reforçando que os laços do reality podem ser duradouros.

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