Assine
overlay
Início Cultura
NOVAS HISTÓRIAS

Spielberg critica remakes e sequências: ‘Vamos ficar sem fôlego’

Cineasta pede que estúdios invistam em novas histórias e ampliem janela de exibição nos cinemas

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
20/04/2026 11:19

compartilhe

SIGA
×
Spielberg quer que Hollywood conte novas histórias e não aposte em tantos remakes
Spielberg quer que Hollywood conte novas histórias e não aposte em tantos remakes crédito: Alberto Pizzoli / AFP

O diretor norte-americano Steven Spielberg alertou que a indústria cinematográfica pode "ficar sem fôlego" caso Hollywood continue priorizando franquias já consolidadas - remakes e continuidades - em detrimento de ideias originais. A declaração foi feita durante sua primeira participação na CinemaCon, realizada em Las Vegas, nesse fim de semana. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o cineasta, os estúdios precisam reequilibrar as apostas. “Se tudo o que fizermos forem propriedades intelectuais já estabelecidas, vamos ficar sem fôlego. Não há nada mais importante do que oferecer ao público histórias visuais, em qualquer formato, mas precisamos contar mais histórias originais”, afirmou.

Leia Mais

Spielberg também aproveitou o momento para elogiar Donna Langley, da Universal Pictures, por ampliar para 45 dias a chamada "janela exclusiva" de exibição nos cinemas a partir de 2027, período em que os filmes permanecem apenas nas salas antes de chegar ao streaming ou outras plataformas. Mesmo assim, o diretor defendeu prazos ainda mais longos. 

"O público vai encontrar o que quer assistir, sejam blockbusters ou filmes pequenos, mas os estúdios precisam nos ajudar ampliando significativamente essas janelas exclusivas. Hoje eu vou ser ganancioso. Posso ouvir 60 dias? Posso ouvir 120 dias?", provocou.

Durante o evento, o cineasta apresentou ainda o trailer de seu novo longa, "Dia D". O filme reúne nomes como Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson e Colman Domingo no elenco.

Com estreia prevista no Brasil para 11 de junho, o longa de ficção científica acompanha uma conspiração governamental para encobrir a chegada de visitantes de outro planeta. Conhecido por clássicos como "E.T. - o extraterrestre", Spielberg afirmou que o novo projeto pretende provocar reflexões no público.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Sempre fui curioso, desde que era bem pequeno, sobre o que acontecia no céu noturno. O mundo passou a aceitar melhor a ideia de que provavelmente não estamos sozinhos. Acredito que este filme vai responder questionamentos e também levar muitas pessoas a fazer ainda mais perguntas. Tudo o que você precisa, do começo ao fim, é de um cinto de segurança”, disse.

Tópicos relacionados:

celebridades cinema cultura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay