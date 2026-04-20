Spielberg critica remakes e sequências: ‘Vamos ficar sem fôlego’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O diretor norte-americano Steven Spielberg alertou que a indústria cinematográfica pode "ficar sem fôlego" caso Hollywood continue priorizando franquias já consolidadas - remakes e continuidades - em detrimento de ideias originais. A declaração foi feita durante sua primeira participação na CinemaCon, realizada em Las Vegas, nesse fim de semana.

Segundo o cineasta, os estúdios precisam reequilibrar as apostas. “Se tudo o que fizermos forem propriedades intelectuais já estabelecidas, vamos ficar sem fôlego. Não há nada mais importante do que oferecer ao público histórias visuais, em qualquer formato, mas precisamos contar mais histórias originais”, afirmou.

Spielberg também aproveitou o momento para elogiar Donna Langley, da Universal Pictures, por ampliar para 45 dias a chamada "janela exclusiva" de exibição nos cinemas a partir de 2027, período em que os filmes permanecem apenas nas salas antes de chegar ao streaming ou outras plataformas. Mesmo assim, o diretor defendeu prazos ainda mais longos.

"O público vai encontrar o que quer assistir, sejam blockbusters ou filmes pequenos, mas os estúdios precisam nos ajudar ampliando significativamente essas janelas exclusivas. Hoje eu vou ser ganancioso. Posso ouvir 60 dias? Posso ouvir 120 dias?", provocou.

Durante o evento, o cineasta apresentou ainda o trailer de seu novo longa, "Dia D". O filme reúne nomes como Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson e Colman Domingo no elenco.

Com estreia prevista no Brasil para 11 de junho, o longa de ficção científica acompanha uma conspiração governamental para encobrir a chegada de visitantes de outro planeta. Conhecido por clássicos como "E.T. - o extraterrestre", Spielberg afirmou que o novo projeto pretende provocar reflexões no público.

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“Sempre fui curioso, desde que era bem pequeno, sobre o que acontecia no céu noturno. O mundo passou a aceitar melhor a ideia de que provavelmente não estamos sozinhos. Acredito que este filme vai responder questionamentos e também levar muitas pessoas a fazer ainda mais perguntas. Tudo o que você precisa, do começo ao fim, é de um cinto de segurança”, disse.