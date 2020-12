É fã de Steven Spielberg? Veja seleção especial de 12 filmes do diretor

(foto: Paramount/divulgação)

O que Tubarão, Jurassic Park – O Parque dos Dinossauros e E.T. – O extraterrestre (foto) têm em comum? Esses clássicos do cinema contemporâneo foram dirigidos por Steven Spielberg, que completou 74 anos em 18 de dezembro. Os longas, vencedores do Oscar, permanecem na memória afetiva do público e conquistaram várias gerações. Considerado um dos diretores mais influentes da história, Spielberg é lembrado também pela franquia Indiana Jones e pelo drama O resgate do soldado Ryan, que lhe rendeu o Oscar e o Globo de Ouro de melhor diretor.

Para homenagear esse talentoso americano, o streaming

do Telecine coloca em cartaz 12 filmes dele.

Confira os títulos:

1. Tubarão (1975)

2. Jurassic Park – O Parque dos Dinossauros (1993)

3. E.T. – O extraterrestre (1982)

4. O resgate do soldado Ryan (1998)

5. A.I. – Inteligência artificial (2001)

6. Cavalo de guerra (2011)

7. Jurassic Park – O mundo perdido (1997)

8. Indiana Jones e os caçadores da arca perdida (1981)

9. Indiana Jones e o templo da perdição (1984)

10. Indiana Jones e a última cruzada (1989)

11. Indiana Jones e o reino da caveira de cristal (2008)

12. Jogador nº 1 (2018)



(foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)



GILBERTO GIL

DIRETO DE ITUAÇU





Tempo rei (foto), de Andrucha Waddington e Lula Buarque de Holanda, é o primeiro registro da obra de Gilberto Gil em formato de documentário. Gravado em 1996, o longa, que celebrou os 30 anos de carreira do artista baiano, será exibido pelo Curta! na faixa Segunda da música, às 22h. Relembrando as passagens de sua vida antes da fama, Gil retorna à cidade de Ituaçu décadas depois de partir, em 1951. Nascido em Salvador, o compositor foi criado naquele município do interior baiano, de onde guarda lembranças de seus tempos de menino e das primeiras referências para sua formação como artista. Ituaçu foi a “musa inspiradora” da canção Refazenda.



(foto: Acervo pessoal)



PRÊMIO OCEANOS

TORTO ARADO





O romance Torto arado, de Itamar Vieira Júnior (foto), foi o grande vencedor do Prêmio Oceanos 2020. O livro já havia conquistado os prêmios Jabuti e Leya, este em Portugal, onde foi lançado antes de sair no Brasil. A visão das plantas, de Djaimilia Pereira de Almeida, ficou em segundo lugar no Oceanos, e Carta à rainha louca, de Maria Valéria Rezende, em terceiro. Itamar Vieira Júnior aborda questões ligadas aos negros por meio das irmãs Bibiana e Belonísia, criadas numa fazenda baiana. A trama trata da desigualdade social perpetuada pelas estruturas de poder no país. “Não quis narrar essa história só pela centralidade das vidas negras, mas pela centralidade da mulher negra. Eu precisava que a narrativa se deslocasse para o lugar mais vulnerável dessa comunidade”, afirmou o autor à revista cultural Gama.





SOUND OF CHRISTMAS

FILME NO FOX LIFE





Durante a temporada de Natal, professor de música é contratado por um viúvo para dar aulas para suas filhas. A vida de todos melhora quando a família se aproxima, aprendendo a importância do amor e da amizade. Essa é a trama de Sound of Christmas, que o Fox Life exibe nesta segunda-feira (21), a partir das 18h45.





NADANDO COM TUBARÕES

ESPECIAL NO DISCOVERY





Desta segunda-feira (21) até domingo (27), o Discovery mergulha no universo dos predadores mais temidos dos oceanos, exibindo o especial Nadando com tubarões . Diariamente, sempre a partir das 23h40, duas produções vão ao ar trazendo curiosidades, entrevistas de especialistas e imagens da exuberante fauna marinha, além de encontros dramáticos entre seres humanos e esses temidos peixes. A programação tem início com o documentário inédito Mar, câmera, tubarão. Em duas partes – exibidas em sequência, hoje –, o filme mostra de mergulhadores cercados por tubarões a banhistas que tiveram de lutar pela vida após ser atacados por eles.



(foto: Bonfilm/DIVULGAÇÃO)



INVASÃO DOS URSOS

ANIMAÇÃO FRANCESA





Uma fábula sobre valores universais, como amizade, a importância da família e o respeito à natureza. Assim é A famosa invasão dos ursos na Sicília (foto), animação do italiano Lorenzo Mattotti disponível no Now (Claro/Net) e na Vivo TV. O longa, que acaba de integrar a programação do Festival Varilux de Cinema Francês, é baseado no livro homônimo do italiano Dino Buzzati, tem trilha sonora de René Aubry e vozes de Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti e Thomas Bidegain.





• • •





Indicado a seis categorias no Festival de Cannes (2019) e ao César (2020) de melhor animação, o filme começa com o rei dos ursos em busca do filho desaparecido. Ele e seu clã vão às montanhas da Sicília e, sob o rigor de um inverno que ameaça matar todos de fome, invade a planície habitada pelos homens. Com a ajuda de seu exército e de um mágico, vence os humanos e reencontra o filho. Porém, chega à conclusão de que ursos não vieram à Terra para viver como gente.



(foto: TV Brasil/DIVULGAÇÃO)



CONHEÇA O QUOKKA

SÉRIE NA TV BRASIL





A série documental Ilha Rottnest: O reino dos quokka estreia nesta segunda (21), às 20h30, na TV Brasil. A produção revela o hábitat de animais selvagens que desafiam as leis da natureza em um arquipélago na Austrália (foto). Com dois episódios de 50 minutos, o seriado percorre três ilhas que ficam no Oceano Índico. O programa apresenta com exclusividade o registro do ciclo de vida do misterioso quokka, um tipo de marsupial; do pequeno pinguim, ave com características singulares; e da cobra-tigre, uma das serpentes mais venenosas do planeta.