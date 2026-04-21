Milena, do BBB 26, impõe condição inusitada para namoro

Durante um papo com Juliano Floss e Ana Paula Renault, a recreadora infantil Milena, do "BBB 26", surpreendeu ao listar uma condição inusitada para seus futuros romances. A integrante do grupo Pipoca afirmou que prefere se envolver com alguém que não tenha mãe.

"Um pré-requisito é não ter sogra. Não quero ter sogra", disparou a mineira, justificando que deseja evitar conflitos familiares. O comentário logo chamou a atenção de Juliano, que brincou com a exigência da colega: "Tia Milena, você exigiu demais".

Divergência sobre convivência familiar

A visão de Milena não foi compartilhada pelos outros finalistas do reality. Ana Paula Renault destacou que teve boas experiências. "Sempre me dei muito bem com as minhas sogras, por incrível que pareça", relatou a jornalista.

Juliano Floss usou o mesmo argumento da Veterana. O influenciador digital e dançarino. "Sempre me dei muito bem com meus sogros", comentou.

Reprodução/Globo

A conversa girou em torno da dinâmica de ciúmes que pode surgir quando um homem inicia um novo relacionamento. Milena defendeu que o problema reside na disputa de espaço, alegando que "o ruim de ter homem é isso, o filho larga você por causa de outra mulher".

Juliano e Ana Paula discordaram da tese de que o homem abandona a figura materna. Enquanto o dançarino garantiu que o filho "não larga a mãe nunca", a veterana reforçou o coro, assegurando que esse vínculo permanece intacto.

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A Final do "BBB 26" será transmitida na noite desta terça (21/4), com a participação dos demais concorrentes eliminados ao longo da temporada.