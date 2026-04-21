Ana Paula retarda decisão sobre próximos passos na Globo pós-BBB 26

Jornalista mineira, que perdeu o pai, Gerardo Renault, no último domingo (19/4), ainda não definiu se participará dos programas sobre o reality após a final

21/04/2026 13:01

Ana Paula fez o maior tempo na prova do finalista e está no último paredão da temporada. Milena, Boneco e Juliano seguem na disputa
Ana Paula recebeu no confinamento a notícia da morte do pai, Gerardo Renault, aos 96 anos crédito: Reprodução/Redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A reta final do "BBB 26" ganhou um desdobramento fora da casa: Ana Paula Renault ainda não definiu se participará dos programas especiais do reality após a grande final.

A decisão ficou totalmente em aberto diante do momento pessoal delicado vivido pela jornalista

Segundo "O Globo", a expectativa inicial era de que a ex-sister não estivesse presente no "Big Show - Reencontro", atração do Multishow que reúne os participantes da temporada. Até então, a produção trabalhava com a ausência dela como cenário mais provável.

A indefinição se estende também a outros conteúdos do pós-reality, como o "Bate-Papo BBB" e o "Big Show - A Invasão". As equipes avaliam formatos alternativos e consideram a possibilidade de entrevistar apenas os finalistas, entre eles Milena e Juliano Floss, caso Ana Paula opte por não participar.

A incerteza acontece após a morte de Gerardo Renault, pai da participante, aos 96 anos. Ele estava internado em Belo Horizonte desde o início do mês, e a notícia foi comunicada à sister ainda durante o confinamento.

Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt informou ao público que Ana Paula foi chamada ao confessionário para receber a informação e, mesmo diante da perda, decidiu permanecer no jogo até o fim.

