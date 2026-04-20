Corpo de Gerardo Renault, pai de Ana Paula, é velado na ALMG

O corpo de Gerardo Henrique Machado Renault, pai da participante do BBB 26 Ana Paula Renault está sendo velado no salão nobre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (20/4). A cerimônia está prevista para as 11h30. O enterro será realizado no Cemitério do Bonfim, na Região Noroeste da capital mineira, às 16h30.

Por ser ex-deputado estadual, o presidente da ALMG, Tadeu Martins Leite, permitiu que o salão nobre da casa fosse usado no velório.

Gerardo Renault morreu nesse domingo (19/4), aos 96 anos. Ele estava internado no Hospital Felício Rocho, em BH, desde o início deste mês, após apresentar um quadro de confusão mental associado à desidratação e infecção urinária. A causa da morte não foi divulgada.

A própria participante do BBB Ana Paula havia dito durante o programa que o pai, doente, havia saído de diversas internações nos últimos meses. Segundo ela, o quadro era estável, mas, pela idade, preocupante.

Ana Paula foi comunicada pela produção do BBB sobre o ocorrido. Pelas redes sociais, a família disse que a sister seguiria no programa em respeito a um desejo expresso pelo pai em vida. A final acontece nesta terça-feira (21/4).

Nesse domingo, a TV brasileira foi marcada por um momento emocionante. Ana Paula e o apresentador do BBB, Tadeu Schmidt, protagonizaram um momento de luto. O apresentador perdeu o irmão, Oscar Schmidt na última sexta-feira (17/4).

O político

Gerardo Renault se formou em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 1952. Renault iniciou a carreira política como vereador de Belo Horizonte, cargo que ocupou entre 1951 e 1967. Depois, foi deputado estadual de 1967 a 1979. A maior parte do tempo, foi filiado à Arena, partido de sustentação do regime militar.

Entre 1979 e 1987, exerceu dois mandatos como deputado federal por Minas Gerais, já pelo Partido Democrático Social (PDS), legenda que sucedeu a Arena a partir de 1980.

Ao longo da carreira, foi vice-líder do governo e também vice-líder da Arena. Como integrante da base governista durante a ditadura, defendeu a legitimidade das instituições militares, conforme registros de reportagens da época.

No processo de redemocratização, Renault votou a favor da emenda das Diretas Já, em 1984. No entanto, no ano seguinte, apoiou Paulo Maluf, o candidato oficial do regime na eleição presidencial indireta. Parte do seu partido apoiava Tancredo Neves.

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Além da atuação parlamentar, o pai da BBB também presidiu o Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais.