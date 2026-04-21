Ana Paula Renault abre o coração e viraliza após encontro com Tadeu

Tadeu Schmidt surpreendeu os três finalistas do BBB 26 ao entrar na casa nesta segunda-feira (20/4). O apresentador aproveitou a reta final do reality para demonstrar seu carinho pelos competidores, afirmando que desejava muito estar com eles. "Eu amo vocês", declarou Tadeu aos finalistas logo no início da conversa.

Referência aos discursos de eliminação

Durante o encontro, Ana Paula Renault destacou que Milena sempre incentivava o grupo a prestar atenção nos discursos de eliminação. Tadeu elogiou a percepção da sister e disse que ela sabia identificar pistas em suas falas.

Em clima descontraído, o apresentador relembrou momentos marcantes, como o pedido musical de Ana Paula após o terceiro Paredão, em sua primeira passagem pelo reality, atendido com uma excepcionalidade no "Fantástico".

A finalista também contou que, antes do confinamento, disse ao pai que estava indo para um novo trabalho: Falei que vinha trabalhar.

Juliano Floss se emocionou ao rever Tadeu e recordou um encontro num shopping cariona na infância, quando ficou radiante após receber um aceno do apresentador.

Foto: Reprodução/TV Globo

História de infância e surpresa no confessionário

A entrada do apresentador aconteceu de forma inesperada pelo Confessionário, pegando o trio totalmente desprevenido. Juliano foi o primeiro a abraçar o jornalista, brincando com a situação de forma espontânea ao chamá-lo de "safado" por ter aparecido de surpresa. O apresentador retribuiu o carinho e celebrou a oportunidade de estar fisicamente no ambiente.

Tadeu considerou a trajetória dos finalistas uma viagem incrível dentro da dinâmica do "BBB 26". Ele reforçou que os remanescentes construíram uma história significativa ao longo dos quase cem dias de disputa. O apresentador destacou que o mérito da temporada também pertence aos outros competidores que já deixaram a casa.

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Ao avaliar o período de confinamento, Schmidt perguntou como cada um deles enxerga a própria evolução desde o primeiro dia. O encontro serviu para os participantes revisitarem memórias e agradecerem pela experiência no reality. A visita encerrou um ciclo de interação que, até então, ocorria apenas por meio do telão da sala.