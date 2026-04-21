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Ana Paula Renault abre o coração e viraliza após encontro com Tadeu

Apresentador do 'BBB 26' fez uma visita surpresa aos finalistas nesta segunda-feira (20/4) e relembrou a trajetória de cada um no reality

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
21/04/2026 11:16

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Ana Paula Renault abre o coraÃ§Ã£o e viraliza apÃ³s encontro com Tadeu no BBB 26
Ana Paula Renault recebe abraço de Tadeu Schmidt, que entrou na casa no BBB 26 crédito: Tupi

Tadeu Schmidt surpreendeu os três finalistas do BBB 26 ao entrar na casa nesta segunda-feira (20/4). O apresentador aproveitou a reta final do reality para demonstrar seu carinho pelos competidores, afirmando que desejava muito estar com eles. "Eu amo vocês", declarou Tadeu aos finalistas logo no início da conversa.

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Referência aos discursos de eliminação

Durante o encontro, Ana Paula Renault destacou que Milena sempre incentivava o grupo a prestar atenção nos discursos de eliminação. Tadeu elogiou a percepção da sister e disse que ela sabia identificar pistas em suas falas.

Em clima descontraído, o apresentador relembrou momentos marcantes, como o pedido musical de Ana Paula após o terceiro Paredão, em sua primeira passagem pelo reality, atendido com uma excepcionalidade no "Fantástico".

A finalista também contou que, antes do confinamento, disse ao pai que estava indo para um novo trabalho: Falei que vinha trabalhar.

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Juliano Floss se emocionou ao rever Tadeu e recordou um encontro num shopping cariona na infância, quando ficou radiante após receber um aceno do apresentador.

Foto: Reprodução/TV Globo

História de infância e surpresa no confessionário

A entrada do apresentador aconteceu de forma inesperada pelo Confessionário, pegando o trio totalmente desprevenido. Juliano foi o primeiro a abraçar o jornalista, brincando com a situação de forma espontânea ao chamá-lo de "safado" por ter aparecido de surpresa. O apresentador retribuiu o carinho e celebrou a oportunidade de estar fisicamente no ambiente.

Tadeu considerou a trajetória dos finalistas uma viagem incrível dentro da dinâmica do "BBB 26". Ele reforçou que os remanescentes construíram uma história significativa ao longo dos quase cem dias de disputa. O apresentador destacou que o mérito da temporada também pertence aos outros competidores que já deixaram a casa.

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Ao avaliar o período de confinamento, Schmidt perguntou como cada um deles enxerga a própria evolução desde o primeiro dia. O encontro serviu para os participantes revisitarem memórias e agradecerem pela experiência no reality. A visita encerrou um ciclo de interação que, até então, ocorria apenas por meio do telão da sala.

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