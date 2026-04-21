BBB 26: confira a programação após a grande final

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A final do Big Brother Brasil 26, marcada para esta terça-feira (21/4), não encerra a movimentação em torno do reality. Pelo contrário: a programação especial preparada para o pós-final promete manter o público engajado com conteúdos que revisitam os momentos mais marcantes da temporada e mostram a repercussão fora da casa.

Entre entrevistas, reencontros e atrações inéditas, os fãs poderão acompanhar o “Prêmio Gshow BBB”, o tradicional “Bate-Papo BBB” e os especiais do “Big Show”, que reúnem os participantes após o fim do jogo.

O Bate-Papo BBB recebe o campeão e os finalistas logo após a decisão, em uma transmissão ao vivo no gshow e no Globoplay. Durante a conversa, os participantes revisitam momentos marcantes da edição, analisam estratégias e reagem a situações que movimentaram o jogo.

Na sequência, o público poderá acompanhar o “Big Show – A Invasão”. No programa, Ana Clara e Ed Gama entram na casa mais vigiada do Brasil para entrevistas exclusivas com o vencedor e os finalistas. Exibida no Multishow, a atração também promete mostrar bastidores e momentos descontraídos da grande noite.

No dia 22, um dos destaques é o Prêmio Gshow BBB, que reúne os ex-brothers em uma premiação decidida pelo público. A iniciativa contempla sete categorias e celebra os acontecimentos mais comentados dentro e fora da casa: Maior Rivalidade; Rendeu em Dobro; Entregou Tudo; Caça-Enredo; Provoke Society; Momento Edição de Colecionador; e Meme Diversão Garantida. A apresentação será comandada por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, enquanto Foquinha ficará responsável pela entrega dos troféus.

Encerrando a programação especial, o “Big Show – O Reencontro” também será exibido no dia 22. Também comandado por Ana Clara e Ed Gama, o programa reúne todo o elenco da edição para relembrar os principais acontecimentos do BBB 26. No especial, os ex-participantes comentam suas trajetórias no reality e compartilham expectativas para a vida fora da casa.

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