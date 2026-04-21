BBB 26: confira a programação após a grande final

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
A final do Big Brother Brasil 26, marcada para esta terça-feira (21/4), não encerra a movimentação em torno do reality. Pelo contrário: a programação especial preparada para o pós-final promete manter o público engajado com conteúdos que revisitam os momentos mais marcantes da temporada e mostram a repercussão fora da casa.
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Entre entrevistas, reencontros e atrações inéditas, os fãs poderão acompanhar o “Prêmio Gshow BBB”, o tradicional “Bate-Papo BBB” e os especiais do “Big Show”, que reúnem os participantes após o fim do jogo.
O Bate-Papo BBB recebe o campeão e os finalistas logo após a decisão, em uma transmissão ao vivo no gshow e no Globoplay. Durante a conversa, os participantes revisitam momentos marcantes da edição, analisam estratégias e reagem a situações que movimentaram o jogo.
Na sequência, o público poderá acompanhar o “Big Show – A Invasão”. No programa, Ana Clara e Ed Gama entram na casa mais vigiada do Brasil para entrevistas exclusivas com o vencedor e os finalistas. Exibida no Multishow, a atração também promete mostrar bastidores e momentos descontraídos da grande noite.
No dia 22, um dos destaques é o Prêmio Gshow BBB, que reúne os ex-brothers em uma premiação decidida pelo público. A iniciativa contempla sete categorias e celebra os acontecimentos mais comentados dentro e fora da casa: Maior Rivalidade; Rendeu em Dobro; Entregou Tudo; Caça-Enredo; Provoke Society; Momento Edição de Colecionador; e Meme Diversão Garantida. A apresentação será comandada por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, enquanto Foquinha ficará responsável pela entrega dos troféus.
Encerrando a programação especial, o “Big Show – O Reencontro” também será exibido no dia 22. Também comandado por Ana Clara e Ed Gama, o programa reúne todo o elenco da edição para relembrar os principais acontecimentos do BBB 26. No especial, os ex-participantes comentam suas trajetórias no reality e compartilham expectativas para a vida fora da casa.
Tadeu Schmidt renovou seu contrato com a Globo até 2027 e segue firme como apresentador do Big Brother Brasil, que começou recentemente sua edição 26. E você sabe qual será o novo salário da fera? Veja com o Flipar! Reprodução Globoplay
A renovação veio acompanhada de aumento salarial, elevando seus ganhos fixos mensais de cerca de R$ 400 mil para aproximadamente R$ 450 mil, colocando-o entre os nomes mais bem pagos da TV aberta. As informações são do "Observatório da TV".
Enquanto o reality está no ar, porém, os valores crescem de forma significativa. Isso ocorre por causa de ações comerciais, campanhas publicitárias e ativações com patrocinadores do programa. Seus rendimentos, então, podem ultrapassar R$ 2 milhões por mês do BBB. instagram/BBB
Assim, relembre a carreira do jornalista, que irá para sua quinta edição como apresentador do reality mais popular do Brasil. O famoso é irmão caçula do ex-craque do basquete Oscar Schmidt. Além disso, é tio de Bruno Schmidt, campeão olímpico de vôlei de praia. Reprodução / Instagram @tadeuschmidt
Com uma família de esportistas, Tadeu Schmidt não desperdiçou sua chance e também ingressou neste universo com seu 1,92 m de altura. Ele foi levantador de vôlei, sendo até convocado para a seleção brasileira de base. Youtube/ Canal GNT
Tadeu Schmidt é casado com a jornalista Ana Cristina Schmidt desde 2000. O casal se conheceu em 1998 e oficializou a união dois anos depois. Ambos são discretos quanto à vida social e têm duas filhas, Valentina e Laura. Divulgação da TV Globo
O jornalista iniciou a carreira, em 1994, na TV Nacional de Brasília, onde nasceu. No entanto, depois de três anos, se tornou repórter esportivo da TV Globo Brasília no DFTV e começou a deslanchar na profissão. Reprodução / TV Globo
Em 2000, foi transferido para a matriz no Rio de Janeiro e passou a integrar a equipe do Esporte Espetacular e Globo Esporte. A partir dessa mudança, participou de coberturas como a da Fórmula 1 e da Copa do Mundo de 2006.
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Quando passou a integrar o bloco de esportes do Fantástico, criou um novo formato para a apresentação dos gols da rodada no domingo. Passou a comentários bem humorados e conversando diretamente com o público de forma informal. reprodução TV Globo
Tadeu foi responsável pela criação dos "Cavalinhos do Fantástico", bonecos de manipulação que comentam os jogos com ele. O quadro fez enorme sucesso enquanto o apresentador esteve à frente, inclusive com as crianças. Reprodução TV Globo
Além disso, criou o quadro onde caso um jogador marcasse três gols em uma única partida, poderia pedir uma música para tocar em seu vídeo. A dinâmica caiu no gosto do imaginário dos atletas, que pediam suas canções. Reprodução TV Globo
Em 2008, inovou com o bloco Detetive Virtual, do qual foi apresentador por quase 13 anos. O quadro se caracterizava por revelar se o conteúdo apresentado pelos internautas de todo o mundo é verdade ou mentira. reprodução instagram
Em 2011, ganhou o prêmio de Melhor Jornalista Esportivo de Televisão do Comunique-se. Dois anos depois, assumiu de vez o comando do Fantástico. Antes disso, foi apresentador do bloco de esportes do programa jornalístico Bom Dia Brasil.
Reprodução TV Globo
De uns tempos pra cá, Tadeu Schmidt tem investido pesado na musculação. Ele também aderiu às sessões de fisioterapia, geralmente uma vez por semana, para evitar lesões e liberar as tensões. Instagram/Reprodução
Deixou o Fantástico no dia 14 de novembro de 2021, dando lugar à jornalista Maju Coutinho e ao comentarista Alex Escobar. Reprodução / Instagram @tadeuschmidt
A partir de 2022, assumiu a apresentação do Big Brother Brasil, substituindo Tiago Leifert. Sob seu comando, o BBB teve os seguintes vencedores: Arthur Aguiar (2022), Amanda Meireles (2023), Davi Brito (2024) e Renata Saldanha (2025). Reprodução Gshow