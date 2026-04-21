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Ana Paula revela angústia antes da final do BBB 26

'Sister' se emociona e passa a tarde acordada antes da grande final do reality show

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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
21/04/2026 21:39

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Noites em claro: Ana Paula Renault revela angústia antes da Final do BBB 26
Noites em claro: Ana Paula Renault revela angústia antes da Final do BBB 26 crédito: Tupi

O público conhece na noite desta terça-feira (21/4) o grande vencedor do BBB 26. A disputa pelo prêmio histórico de R$ 5,44 milhões está entre Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena, que vivem as últimas horas de confinamento.

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O clima de tensão e expectativa tomou conta dos finalistas antes do programa ao vivo. Enquanto Juliano Floss e Milena aproveitavam a tarde para descansar no Quarto Sonho da Eternidade, Ana Paula Renault não conseguiu relaxar diante da proximidade da decisão.

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Ao ver a amiga acordar no início da noite, Ana Paula revelou que passou o tempo todo em claro. Visivelmente abalada pela pressão do último dia, a participante chegou a chorar enquanto os colegas de pódio ainda se recuperavam do sono.

"Fiquei acordada esse tempo todo, eu não dormi. Passou muito tempo", afirmou Ana Paula durante o desabafo com a aliada. A sister demonstrou cansaço físico e emocional após enfrentar horas de reflexão solitária na casa.

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Tentando aliviar o peso da espera, as finalistas começaram a organizar as atividades antes da cerimônia de encerramento. Entre conversas sobre o tempo que restava para a definição do jogo, Milena e Ana Paula cogitaram preparar pipoca para o lanche.

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