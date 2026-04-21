‘Todo mundo combinando’: finalistas do BBB 26 reagem aos looks da decisão

A noite desta terça-feira (21/4) marca o desfecho do BBB 26 com uma disputa pelo título entre Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena. O público decide agora quem sairá da casa com o prêmio acumulado de R$ 5,44 milhões.

Looks coordenados para o trio finalista

Nas horas que antecedem o grande momento, o clima é de expectativa entre os três finalistas do Big Brother Brasil 26. A produção liberou os trajes de gala que serão usados na cerimônia, o que gerou movimentação imediata na casa mais vigiada do país.

Assim que o aviso sonoro ecoou pelos alto-falantes, os participantes correram para garantir seus pacotes. Juliano Floss foi o primeiro a entrar na despensa para conferir as roupas escolhidas pela equipe de estilo.

Foto: Reprodução/Globoplay

Ao abrirem os figurinos, a satisfação com o visual foi praticamente unânime. Milena não escondeu a empolgação ao analisar as peças e elogiou a estética do look: "Olha, que lindo!".

Já Ana Paula Renault comentou sobre a escolha dos trajes para a noite decisiva. A jornalista percebeu uma unidade visual entre os três e destacou a harmonia estética que deve marcar o momento no palco.

"Vai estar todo mundo combinando", observou Ana Paula ao manusear as peças. Com o visual definido, os finalistas agora se preparam para a última entrada ao vivo, que vai consagrar o novo milionário do Brasil.

Recorde financeiro e 100 dias de confinamento

O montante estabelece um novo patamar histórico para o reality show da TV Globo. A decisão acontece após pouco mais de três meses de convivência, em uma edição pautada por estratégias de jogo e votações expressivas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tadeu Schmidt será o responsável por anunciar o vencedor ao vivo durante o programa desta noite. O apresentador fará o tradicional discurso de encerramento para coroar a trajetória do campeão ou campeã da temporada.