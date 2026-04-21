"Já tem casal", revela Alberto Cowboy nos bastidores da final do BBB 26

O clima de despedida do BBB 26 nos Estúdios Globo começou com revelações dos ex-participantes que aguardam a grande final desta terça-feira (21/4). Entre reencontros e expectativas para a festa de encerramento, os veteranos da edição adiantaram que o pós-confinamento está agitado.

Alberto Cowboy foi um dos que não economizou nas indiretas sobre o que tem visto nos bastidores. Segundo o mineiro, o clima entre os eliminados mistura novos romances e rusgas que persistiram após a saída da casa.

Grupo de mensagens e novos casais



Sol Vega confirmou que o grupo de mensagens oficial dos ex-BBBs está bastante movimentado. Ela revelou que circulam boatos fortes sobre novos envolvimentos amorosos entre os colegas, embora tenha feito mistério sobre a identidade dos envolvidos.

“Eu ouvi falar, chegou ao meu ouvido, que tem gente se pegando por aí. Agora, eu não sei quem é”, disparou a ex-participante sobre os bastidores.

Cowboy reforçou que a dinâmica fora das câmeras é intensa e garantiu que não pretende esconder as novidades do público por muito tempo. Ele mencionou que o cenário atual conta com pessoas que evitam contato visual e outras que estão estreitando laços.

“Já tem casal se formando, tem gente que não fala um com o outro”, afirmou Cowboy. Ele completou dizendo que não guarda segredo e que pretende contar os detalhes em breve.

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