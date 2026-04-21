Que horas é a final do BBB 26? Saiba tudo sobre o último dia do reality

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A grande final do Big Brother Brasil 26 acontece nesta terça-feira (21/4). O programa começa às 22h25, logo após a novela “Três Graças”, na programação da TV Globo.

Sob o comando de Tadeu Schmidt, a decisão coloca na disputa pelo prêmio de R$ 5,44 milhões Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena. Eles representam, respectivamente, os grupos Veteranos, Camarote e Pipoca.

A expectativa é de que a final seja realizada no gramado da casa, com a presença dos participantes eliminados ao longo da temporada. A noite também contará com atração musical: o DJ Alok sobe ao palco para apresentações que incluem o hit “Hear me now” e a música “Pedaço de pecado”, sucesso de João Gomes, segundo o jornal O Globo.

Logo após o anúncio do vencedor, a programação especial continua. No Multishow, Ana Clara e Ed Gama comandam o “Big Show – A Invasão”, com entrevistas exclusivas direto da casa. Já o “Bate-Papo BBB”, exibido no Globoplay, recebe o campeão e os finalistas em conversa com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro.

A participação de Ana Paula nas atividades pós-final, no entanto, ainda é incerta após a morte do pai da sister, Gerardo Renault. A decisão sobre a presença dela nos programas deve ficar a critério da própria finalista.

No dia seguinte à final, a programação segue com o “Prêmio gshow BBB”, a partir das 17h, reunindo todos os participantes em uma premiação ao vivo que revisita os momentos mais marcantes da edição. À noite, às 22h30, o Multishow exibe o “Big Show – Reencontro”, novamente com Ana Clara e Ed Gama, em um especial que reúne o elenco para comentar o jogo e os próximos passos fora da casa.

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