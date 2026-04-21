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BBB 26: quantos seguidores os participantes ganharam nas redes sociais

Crescimento expressivo de seguidores transforma participantes do BBB 26 em fenômenos digitais e reforça o reality como vitrine de projeção nacional

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
21/04/2026 22:10

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Favorita ao BBB 26, Ana Paula foi a que mais ganhou seguidores nas redes sociais
Favorita ao BBB 26, Ana Paula foi a que mais ganhou seguidores nas redes sociais crédito: Instagram / reprodução

O Big Brother Brasil 26, que termina nesta terça-feira (21/4), não marcou apenas pelos acontecimentos dentro da casa, mas também pelo forte impacto fora dela. Apelidada de “edição de colecionador”, a temporada se destacou pelo engajamento nas redes sociais e pelo crescimento expressivo dos participantes, reforçando o reality como uma das maiores vitrines do país.

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Ao longo do programa, diversos brothers viram seus perfis dispararem, acumulando milhões de seguidores e ampliando sua visibilidade. O fenômeno evidencia como a exposição no reality segue transformando anônimos em influenciadores digitais em questão de semanas.

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Entre os maiores destaques de crescimento está Ana Paula Renault, que saltou de 2,4 milhões para 7,9 milhões de seguidores. Outro caso impressionante é o de Chaiany, que saiu de pouco mais de 3 mil seguidores para alcançar 3,7 milhões durante a edição.

Também figuram entre os maiores crescimentos Juliano Floss, que passou de 4,3 milhões para 6,6 milhões, e Jonas Sulzbach, que foi de 3,2 milhões para 5,2 milhões. Já Milena cresceu de menos de 4 mil para 2 milhões de seguidores.

Outros nomes também tiveram saltos expressivos, como Gabriela e Jordana, ambas chegando a cerca de 1,7 milhão, além de Marciele (1,6 milhão) e Samira (1,3 milhão). Participantes como Alberto Cowboy, Breno e Sol Vega também ampliaram significativamente suas bases de seguidores.

Na sequência do ranking aparecem Paulo Augusto, Maxiane, Leandro Boneco, Marcelo, Pedro, Matheus e Brígido, todos com crescimento relevante ao longo da temporada.

Mesmo entre os participantes que já entraram famosos, o impacto foi positivo. Aline Campos, por exemplo, saiu de 11 milhões para 11,3 milhões de seguidores, enquanto Babu Santana foi de 4,7 milhões para 4,9 milhões. Já Edilson Capetinha cresceu de 1,1 milhão para 1,5 milhão, e Solange Couto chegou a 1,4 milhão.

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Outros nomes conhecidos também registraram evolução, como Henri Castelli, que passou de 2,7 milhões para 3,3 milhões. Já Sarah Andrade manteve uma base estável, com cerca de 7,5 milhões de seguidores ao longo do programa. Veja a lista completa:

  • Ana Paula Renault: de 2,4 milhões para 8 milhões
  • Chaiany: de 3.610 para 3,7 milhões
  • Juliano Floss: de 4,3 milhões para 6,6 milhões
  • Jonas Sulzbach: de 3,2 milhões para 5,2 milhões
  • Milena: de 3.970 para 2 milhões
  • Gabriela: de quase 2,5 mil para 1,7 milhão
  • Jordana: de quase 33 mil para 1,7 milhão
  • Marciele: de 745 mil para 1,6 milhão
  • Samira: de quase 7 mil para 1,3 milhão
  • Alberto Cowboy: de 21 mil para 1,2 milhão
  • Breno: de 3,2 mil para 760 mil
  • Sol Vega: de 345 mil para 784 mil
  • Paulo Augusto: de 321 mil para 758 mil
  • Maxiane: de 35,8 mil para 711 mil
  • Leandro Boneco: de 13,5 mil para 688 mil
  • Marcelo: de quase 13,9 mil para 503 mil
  • Pedro: de 1,4 mil para 186 mil
  • Matheus: de 3,3 mil para 164 mil
  • Brígido: de 8,8 mil para 109 mil
  • Aline Campos: de 11 milhões para 11,3 milhões
  • Babu Santana: de 4,7 milhões para 4,9 milhões
  • Edilson Capetinha: de 1,1 milhão para 1,5 milhão
  • Solange Couto: de 1,1 milhão para 1,4 milhão
  • Henri Castelli: de 2,7 milhões para 3,3 milhões
  • Sarah Andrade: manteve cerca de 7,5 milhões, com oscilações

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