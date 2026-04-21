BBB 26: quantos seguidores os participantes ganharam nas redes sociais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Big Brother Brasil 26, que termina nesta terça-feira (21/4), não marcou apenas pelos acontecimentos dentro da casa, mas também pelo forte impacto fora dela. Apelidada de “edição de colecionador”, a temporada se destacou pelo engajamento nas redes sociais e pelo crescimento expressivo dos participantes, reforçando o reality como uma das maiores vitrines do país.

Ao longo do programa, diversos brothers viram seus perfis dispararem, acumulando milhões de seguidores e ampliando sua visibilidade. O fenômeno evidencia como a exposição no reality segue transformando anônimos em influenciadores digitais em questão de semanas.

Entre os maiores destaques de crescimento está Ana Paula Renault, que saltou de 2,4 milhões para 7,9 milhões de seguidores. Outro caso impressionante é o de Chaiany, que saiu de pouco mais de 3 mil seguidores para alcançar 3,7 milhões durante a edição.

Também figuram entre os maiores crescimentos Juliano Floss, que passou de 4,3 milhões para 6,6 milhões, e Jonas Sulzbach, que foi de 3,2 milhões para 5,2 milhões. Já Milena cresceu de menos de 4 mil para 2 milhões de seguidores.

Outros nomes também tiveram saltos expressivos, como Gabriela e Jordana, ambas chegando a cerca de 1,7 milhão, além de Marciele (1,6 milhão) e Samira (1,3 milhão). Participantes como Alberto Cowboy, Breno e Sol Vega também ampliaram significativamente suas bases de seguidores.

Na sequência do ranking aparecem Paulo Augusto, Maxiane, Leandro Boneco, Marcelo, Pedro, Matheus e Brígido, todos com crescimento relevante ao longo da temporada.

Mesmo entre os participantes que já entraram famosos, o impacto foi positivo. Aline Campos, por exemplo, saiu de 11 milhões para 11,3 milhões de seguidores, enquanto Babu Santana foi de 4,7 milhões para 4,9 milhões. Já Edilson Capetinha cresceu de 1,1 milhão para 1,5 milhão, e Solange Couto chegou a 1,4 milhão.

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Outros nomes conhecidos também registraram evolução, como Henri Castelli, que passou de 2,7 milhões para 3,3 milhões. Já Sarah Andrade manteve uma base estável, com cerca de 7,5 milhões de seguidores ao longo do programa. Veja a lista completa: