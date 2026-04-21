Assine
overlay
Início Cultura
QUE BOLADA!

Qual o valor do prêmio do BBB 26?

Com prêmio recorde de R$ 5,44 milhões, BBB 26 transforma finalista em milionário; segundo e terceiro colocados também serão agraciados

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
21/04/2026 22:40

compartilhe

SIGA
×
Milena, Ana Paula e Juliano disputam prêmio de R$ 5,44 milhões no BBB 26
Milena, Ana Paula e Juliano disputam prêmio de R$ 5,44 milhões no BBB 26 crédito: Reprodução / TV Globo

O Big Brother Brasil 26 chega à final com o maior prêmio da história do programa. Nesta edição, o campeão leva R$ 5,44 milhões, valor que foi ampliado ao longo da temporada e se tornou o maior já pago pelo reality da Globo. Além da quantia principal, o vencedor ainda garante um carro híbrido avaliado em cerca de R$ 200 mil e outros benefícios acumulados durante o jogo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Já os demais finalistas também saem com valores definidos. O segundo colocado recebe R$ 150 mil, enquanto o terceiro lugar fica com R$ 50 mil. Os montantes seguem o padrão adotado pelo programa desde 2010, sem reajustes nesta edição.

Leia Mais

Mesmo antes do anúncio do vencedor, Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena já conquistaram prêmios que somam R$ 2 milhões. Todos os três garantiram um apartamento avaliado em R$ 270 mil, benefício concedido a quem alcança a fase final da competição.

Ana Paula chega com R$ 50 mil conquistados na dinâmica ganha-ganha, além do imóvel. Já Juliano acumulou R$ 30 mil, também garantiu o apartamento e ainda levou um carro elétrico avaliado em R$ 123,8 mil após vencer a prova do finalista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por fim, Milena somou R$ 30 mil na mesma dinâmica e assegurou o apartamento.

Tópicos relacionados:

bbb bbb-26 big-brother big-brother-brasil globo realities realityshow tv

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay