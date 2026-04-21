Qual o valor do prêmio do BBB 26?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Big Brother Brasil 26 chega à final com o maior prêmio da história do programa. Nesta edição, o campeão leva R$ 5,44 milhões, valor que foi ampliado ao longo da temporada e se tornou o maior já pago pelo reality da Globo. Além da quantia principal, o vencedor ainda garante um carro híbrido avaliado em cerca de R$ 200 mil e outros benefícios acumulados durante o jogo.

Já os demais finalistas também saem com valores definidos. O segundo colocado recebe R$ 150 mil, enquanto o terceiro lugar fica com R$ 50 mil. Os montantes seguem o padrão adotado pelo programa desde 2010, sem reajustes nesta edição.

Mesmo antes do anúncio do vencedor, Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena já conquistaram prêmios que somam R$ 2 milhões. Todos os três garantiram um apartamento avaliado em R$ 270 mil, benefício concedido a quem alcança a fase final da competição.

Ana Paula chega com R$ 50 mil conquistados na dinâmica ganha-ganha, além do imóvel. Já Juliano acumulou R$ 30 mil, também garantiu o apartamento e ainda levou um carro elétrico avaliado em R$ 123,8 mil após vencer a prova do finalista.

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Por fim, Milena somou R$ 30 mil na mesma dinâmica e assegurou o apartamento.