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ANTES MESMO DA FINAL

Finalistas do BBB 26 já acumulam quase R$ 2 milhões em recompensas

Ana Paula, Juliano e Milena já ganharam um apartamento, além de prêmios em dinheiro

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
21/04/2026 22:37

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Final do BBB 26 começa logo após a exibição do capítulo de 'Três Graças'
Juliano, Milena e Ana Paula já ganharam prêmios antes da final crédito: TV Globo

A grande decisão do Big Brother Brasil 26  acontece nesta terça-feira (21/4) e coloca Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena na disputa pelo maior prêmio da história do programa: R$ 5,44 milhões. Mesmo antes do anúncio do vencedor, o trio já deixa o reality com uma coleção significativa de conquistas. Somados, os prêmios acumulados pelos finalistas chegam a cerca de R$ 2 milhões, sem considerar a quantia destinada ao campeão.

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Todos os três garantiram um apartamento avaliado em R$ 270 mil, benefício concedido a quem alcança a fase final da competição.

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Entre os finalistas, Ana Paula chega com R$ 50 mil conquistados na dinâmica ganha-ganha, além do imóvel. Já Juliano acumulou R$ 30 mil, também garantiu o apartamento e ainda levou um carro elétrico avaliado em R$ 123,8 mil após vencer a prova do finalista.

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Por fim, Milena somou R$ 30 mil na mesma dinâmica e assegurou o apartamento.

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