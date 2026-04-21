Finalistas do BBB 26 já acumulam quase R$ 2 milhões em recompensas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A grande decisão do Big Brother Brasil 26 acontece nesta terça-feira (21/4) e coloca Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena na disputa pelo maior prêmio da história do programa: R$ 5,44 milhões. Mesmo antes do anúncio do vencedor, o trio já deixa o reality com uma coleção significativa de conquistas. Somados, os prêmios acumulados pelos finalistas chegam a cerca de R$ 2 milhões, sem considerar a quantia destinada ao campeão.

Todos os três garantiram um apartamento avaliado em R$ 270 mil, benefício concedido a quem alcança a fase final da competição.

Entre os finalistas, Ana Paula chega com R$ 50 mil conquistados na dinâmica ganha-ganha, além do imóvel. Já Juliano acumulou R$ 30 mil, também garantiu o apartamento e ainda levou um carro elétrico avaliado em R$ 123,8 mil após vencer a prova do finalista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por fim, Milena somou R$ 30 mil na mesma dinâmica e assegurou o apartamento.