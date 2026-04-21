Relembre a trajetória de Ana Paula no BBB 26

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Dez anos após ser expulsa do Big Brother Brasil 16, Ana Paula Renault voltou ao reality como Veterana no BBB 26 e protagonizou uma das jornadas mais intensas e comentadas da temporada. Ela é uma das finalistas do reality que acaba nesta terça-feira (21/4), sendo apontada como uma das favoritas ao prêmio de R$ 5,44 milhões.

Logo na entrada, a jornalista mineira, de 44 anos, já tinha um alvo declarado: Aline Campos, com quem mantinha uma desavença antiga desde um episódio no Prêmio Multishow, em 2016. Na ocasião, a mineira disse que o look da dançarina parecia com o de uma “executiva de filme pornô”. Mas, se começou em confronto, também construiu alianças importantes, a principal delas com Milena.

A parceria entre as duas ganhou força após o primeiro Sincerão, quando passaram a se apoiar diante das críticas dos colegas. Inicialmente integrantes do chamado “grupão”, ao lado de nomes como Babu Santana e Juliano Floss, Ana Paula e Milena romperam com os aliados após falta de apoio em um conflito interno. A partir daí, passaram a jogar juntas e deram origem ao núcleo do grupo dos Eternos.

Ao longo do jogo, Ana Paula acumulou confrontos. Com Jonas Sulzbach, a quem apelidou de Quinta Série, viveu uma relação ambígua, marcada por provocações, flertes e discussões. Já com Alberto Cowboy, protagonizou a rivalidade mais intensa da edição, com trocas de acusações e brigas que mobilizaram a casa, incluindo um episódio em que o brother mencionou a saúde do pai da jornalista durante uma discussão.

Outro rompimento relevante foi com Babu Santana. Inicialmente aliados, os dois se distanciaram até virarem adversários declarados, em meio a críticas mútuas sobre comportamento no jogo.

Momentos icônicos e polêmicas

Fiel ao seu estilo direto, Ana Paula marcou a edição com bordões e apelidos que viralizaram nas redes. Chamou Maxiane de “Coordenadora do Resort” e Marciele de “Planta amazônica”, consolidando a imagem como uma das participantes mais autênticas da temporada.

Ela também protagonizou cenas memoráveis, como as repetidas vezes em que foi barrada da Festa do Líder, cinco ao todo. Em uma delas, cumpriu o desafio e retornou ao evento ao som de “Erva Venenosa”, em um dos momentos mais celebrados do BBB 26.

Ao lado de Milena, enfrentou ainda um dos Castigos do Monstro mais duros da edição, que gerou forte repercussão negativa fora da casa. A dinâmica exigia revezamento ininterrupto para manter refletores acesos no jardim, resultando em ida para a Xepa e perda de 300 estalecas para cada uma. O castigo foi suspenso pela produção em 28 de março.

Em outro episódio estratégico, ajudou a colocar todos os participantes no “Tá Com Nada”. A ação foi vista como premeditada, já que Ana Paula não realizou o Raio-X propositalmente, acumulando penalidades que resultaram na restrição alimentar coletiva.

Nem mesmo a produção escapou de suas críticas. Durante uma festa com a cantora Ana Castela, recusou usar o figurino proposto e optou por não participar do show.

Reta final marcada por emoção

Na semana decisiva, Ana Paula enfrentou o momento mais difícil fora do jogo: a morte de seu pai, Gerardo Renault, aos 96 anos. Mesmo abalada, decidiu permanecer no programa, afirmando que cumpria uma missão incentivada por ele antes do confinamento.

Pouco antes da final, também chegou a romper com Milena, mas as duas se reconciliaram na reta final.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante quase 100 dias de confinamento, Ana Paula conquistou duas lideranças, enfrentou seis paredões e participou de três Castigos do Monstro. Acumulou R$ 50 mil em dinâmicas e garantiu um apartamento avaliado em R$ 270 mil.