Relembre a trajetória de Juliano Floss no BBB 26

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Juliano Floss entrou no Big Brother Brasil 26 como integrante do Camarote e rapidamente conquistou espaço dentro e fora da casa. Aos 21 anos, o dançarino e influenciador de Pinhalzinho (SC) se destacou pelo carisma e pela leveza, características que renderam a ele o apelido de “Pequeno príncipe”, em referência ao clássico de Antoine de Saint-Exupéry.

Namorado da cantora Marina Sena, Juliano construiu uma trajetória marcada pelo equilíbrio entre bom humor, sensibilidade e posicionamento firme nos momentos decisivos do jogo.

Nos primeiros dias de confinamento, Juliano formou uma forte conexão com Babu Santana. A relação, muitas vezes descrita como de pai e filho, foi marcada por conversas profundas, apoio emocional e momentos descontraídos nas festas.

O rompimento veio quando Babu decidiu se afastar do grupão após conflitos com Ana Paula Renault. Diante da divisão, Juliano seguiu seu instinto e escolheu permanecer ao lado da jornalista, movimento que consolidou sua posição no grupo dos Eternos e fortaleceu sua imagem com o público.

A relação com Ana Paula se intensificou ao longo do programa, evoluindo para uma parceria estratégica e de confiança mútua na reta final.

Apesar do perfil mais leve, Juliano não evitou embates quando necessário. Seus principais conflitos foram com Jonas Sulzbach. Em um dos momentos mais tensos, após um Sincerão, o dançarino rebateu provocações do modelo com firmeza, defendendo a postura no jogo.

Com Samira, os atritos surgiram em situações do cotidiano, como discussões sobre tarefas domésticas no VIP, mostrando que até os aliados enfrentaram desgaste ao longo do confinamento.

Quarto Secreto e momentos marcantes

Um dos pontos altos de sua trajetória foi a ida ao Quarto Secreto. Após o Paredão Falso, Juliano foi escolhido por Breno para acompanhá-lo na dinâmica. Juntos, passaram quase 24 horas observando o jogo dos colegas, o que influenciou diretamente suas estratégias na volta à casa.

Além do jogo, Juliano também se destacou pelos momentos leves. As danças, muitas vezes ao lado de Leandro Boneco, viraram marca registrada e ajudaram a consolidar sua imagem carismática junto ao público.

A vaga na final veio com protagonismo: Juliano foi o primeiro a garantir lugar no top 3 ao vencer a Prova do Finalista, após mais de 18 horas de resistência e concentração.

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Ao longo da temporada, conquistou duas lideranças, enfrentou quatro Paredões e participou de um Castigo do Monstro. Fora isso, acumulou prêmios importantes: um apartamento avaliado em R$ 270 mil, um carro elétrico e R$ 30 mil na dinâmica Ganha-Ganha.