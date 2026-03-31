Juliano Floss se sente traído e expõe suposta estratégia de Samira

Juliano Floss manifestou sérias desconfianças sobre a conduta de Samira na casa mais vigiada do país, sugerindo que os recentes confrontos com a participante seriam parte de uma estratégia calculada. O brother avalia que Samira, conhecida por sua inteligência, estaria manipulando situações para garantir seu lugar no "top 3" do reality.

Durante uma conversa na cozinha na manhã desta terça-feira (31/3), Ana Paula Renault demonstrou ceticismo diante da teoria de Juliano, que, por sua vez, insistiu na tese de que os embates não são meramente acaso.

Estratégia para eliminar adversários?

O dançarino defendeu sua percepção, explicando que Samira agiria para que o público o elimine, ao mesmo tempo em que consolida sua posição. "Ela é muito inteligente", afirmou Juliano, "e acho que está agindo para garantir o ‘top 3’, fazendo com que ‘a galera me tire’".

Ana Paula Renault expressou incredulidade diante da ideia. "Não, não é possível", reagiu a veterana, questionando a necessidade de tal tática. "Não teria por quê", complementou.

Foto: Reprodução/Globoplay

Juliano Floss, contudo, apontou a estranheza do momento dos atritos, que coincidentemente ocorreram após eles mesmos terem falado sobre um "Top 4 dos sonhos".

Ele reforçou que a decisão final sobre a permanência dos participantes no jogo cabe exclusivamente ao público. O brother ressaltou que "quem decide é o público, e eu tinha meu Top 4 dos sonhos", indicando a falta de lógica em uma suposta manipulação interna para eliminar concorrentes fortes.

Alianças e desconfianças

Apesar das tensões e da teoria de Juliano, Ana Paula assegurou que, de sua parte, o grupo permanece coeso. "Eu ainda vou tratar a gente como se fosse um quarteto", disse ela sobre a aliança.

Juliano confirmou que também mantém essa postura, embora perceba que Samira não compartilha do mesmo sentimento. "Eu trato também, por mais que ela não", comentou o participante.

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Ana Paula, ao ponderar sobre os atritos passados, sugeriu que a origem dos desentendimentos poderia ser simplesmente uma "antipatia bruta" de Samira.