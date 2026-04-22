BBB 26: relembre os memes que marcaram a edição
Bordões, gafes e momentos espontâneos transformam o BBB 26 em uma das edições mais virais e memoráveis da história do reality
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Se tem algo que o Big Brother Brasil 26 entregou em abundância, além de conflitos e estratégias, foi material para a internet. A edição que chega à final nesta terça-feira (21/4) entra para a história como uma das mais ricas em memes e bordões, muitos deles já incorporados ao vocabulário popular.
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Assim como o icônico “olha ela”, eternizado por Ana Paula Renault em 2016, a temporada atual também produziu frases que ultrapassaram os limites da casa e dominaram as redes sociais.
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Entre os destaques, o “Quinta série!” de Ana Paula, disparado contra Jonas Sulzbach, virou um dos termos mais repetidos da edição, usado para definir comportamentos considerados infantis.
Ana Paula: “quinta série…”— Poc Mágica (@itolindoo) March 24, 2026
Jonas: “Por favor, me chama pelo meu nome? Eu não te dou liberdade pra me chamar da forma que você quiser não!”
FINALMENTE ELE FALOU! #BBB26 pic.twitter.com/3zEGDdyBg9
A jornalista também emplacou outras expressões, como “comedor de cérebro”, direcionado a Alberto Cowboy, e os apelidos “Humberto” e “frouxo”, que passaram a substituir o nome do rival dentro e fora do programa.
Ana Paula para Cowboy “você é um comedor de cérebro, mas eu como seu juízo” #bbb26 pic.twitter.com/AqpSNBfgpc— Trouxinha (@euovitinn) March 24, 2026
Já o “uni duni tê”, usado em uma discussão com Babu Santana, transformou um momento tenso em humor.
babu: "unidunite salamemingue a escolhida foi você"— lane (@blackwirow) March 3, 2026
ana paula: "escolhida pra que?"
babu: "PRA IR PRA PUTA QUE PARIU"
VOU DESMAIAR pic.twitter.com/RFKKee0tAy
Outro fenômeno inesperado veio de Gabriela. Sua fala suave ao anunciar uma “panquequinha de banana” viralizou no TikTok e Instagram, rendendo milhares de reproduções e consolidando o apelido “Gabi Panquequinha”.
Imaginem a panquequinha de banana como líder pic.twitter.com/Kl1XCO4UBH— GUI (@euguijonhs) February 13, 2026
Já Chaiany conquistou o público com o repetido “gratidão”, além de outras falas espontâneas e confusões com nomes, como quando trocou Brígido por “Bridgerton”, em referência à série da Netflix.
*Brigido assistiu os memes sobre seu nome, incluindo o de Chaiany falando 'Brigerton'. #BBB26 #BatePapoBBB* pic.twitter.com/B6f59jkGqJ— Manuela (@manuela081273) February 4, 2026
Depois de tocar Diamonds de Rihanna, Chaiany grita: “Gratidão Beyoncé” #BBB26 #TeamChai pic.twitter.com/Lb74wbCbBJ— Rádio da Chai (@radiodachai) March 5, 2026
Memes que nasceram do caos da casa
O confinamento também rendeu cenas que rapidamente viraram memes. Juliano Floss protagonizou um dos momentos mais compartilhados ao fazer o gesto de silêncio para a câmera durante uma brincadeira, viralizando como reação nas redes.
uso esse pra TUDO #SuperNoBBB26 pic.twitter.com/rrNFSuNYYD— Moranguete (@Mmmhrover) April 19, 2026
Já Maxiane virou meme ao ter a maquiagem escorrendo durante uma crise de choro, imagem que circulou amplamente entre os internautas.
Mas todo mundo amou sua maquiagem, Maxiane!#BBB26 pic.twitter.com/oTZuwDJnB6— Realitys Vip #BBB26 (@RealitysVip) February 24, 2026
Samira também entrou para a lista com o bordão “ele é mesquinha”, dito em meio a uma discussão sobre bebida, além do apelido “Eumira”, criado pelo público.
DESUMANO! Samira: "Ele (Jonas) é mesquinha, ele me negou vodka, quem nega vodka?" #BBB26 pic.twitter.com/DcsJnQqfX8— turmapop (@turmapop) March 1, 2026
Outro momento marcante veio de Sol Vega, que, ao se confundir durante uma briga, soltou o “Ah se toca, Babu”, repetido diversas vezes depois — inclusive para a pessoa certa.
eu simplesmente viciado em falar "ah babu, se toca babu" pra todo mundo ontem pic.twitter.com/GyE9G8zi7P— michael modo inter (@michaelfixee) March 15, 2026
A edição também foi fértil em apelidos. Solange Couto, conhecida por papéis icônicos na TV, ganhou o título de “Dona Injúria” nas redes, em referência às suas falas polêmicas dentro da casa.
Já momentos de convivência e discussões renderam frases como “Respeita!” e “Vamos, tesouro”, essa última dita em meio a um embate que fez referência ao clássico personagem de Chaves.
URGENTE Kiko e Chaves brigam feio na vizinhança e Dona Florinda chega para intervir
"Vamos tesouro, não se misture com essa gentalha" #BBB pic.twitter.com/s2Hzkz76Rp
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