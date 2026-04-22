BBB 26: relembre os memes que marcaram a edição

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Se tem algo que o Big Brother Brasil 26 entregou em abundância, além de conflitos e estratégias, foi material para a internet. A edição que chega à final nesta terça-feira (21/4) entra para a história como uma das mais ricas em memes e bordões, muitos deles já incorporados ao vocabulário popular.

Assim como o icônico “olha ela”, eternizado por Ana Paula Renault em 2016, a temporada atual também produziu frases que ultrapassaram os limites da casa e dominaram as redes sociais.

Entre os destaques, o “Quinta série!” de Ana Paula, disparado contra Jonas Sulzbach, virou um dos termos mais repetidos da edição, usado para definir comportamentos considerados infantis.

Ana Paula: “quinta série…”



Jonas: “Por favor, me chama pelo meu nome? Eu não te dou liberdade pra me chamar da forma que você quiser não!”



FINALMENTE ELE FALOU! #BBB26 pic.twitter.com/3zEGDdyBg9 — Poc Mágica (@itolindoo) March 24, 2026

A jornalista também emplacou outras expressões, como “comedor de cérebro”, direcionado a Alberto Cowboy, e os apelidos “Humberto” e “frouxo”, que passaram a substituir o nome do rival dentro e fora do programa.

Ana Paula para Cowboy “você é um comedor de cérebro, mas eu como seu juízo” #bbb26 pic.twitter.com/AqpSNBfgpc — Trouxinha (@euovitinn) March 24, 2026

Já o “uni duni tê”, usado em uma discussão com Babu Santana, transformou um momento tenso em humor.

babu: "unidunite salamemingue a escolhida foi você"

ana paula: "escolhida pra que?"

babu: "PRA IR PRA PUTA QUE PARIU"



VOU DESMAIAR pic.twitter.com/RFKKee0tAy — lane (@blackwirow) March 3, 2026

Outro fenômeno inesperado veio de Gabriela. Sua fala suave ao anunciar uma “panquequinha de banana” viralizou no TikTok e Instagram, rendendo milhares de reproduções e consolidando o apelido “Gabi Panquequinha”.

Imaginem a panquequinha de banana como líder pic.twitter.com/Kl1XCO4UBH — GUI (@euguijonhs) February 13, 2026

Já Chaiany conquistou o público com o repetido “gratidão”, além de outras falas espontâneas e confusões com nomes, como quando trocou Brígido por “Bridgerton”, em referência à série da Netflix.

*Brigido assistiu os memes sobre seu nome, incluindo o de Chaiany falando 'Brigerton'. #BBB26 #BatePapoBBB* pic.twitter.com/B6f59jkGqJ — Manuela (@manuela081273) February 4, 2026

Memes que nasceram do caos da casa

O confinamento também rendeu cenas que rapidamente viraram memes. Juliano Floss protagonizou um dos momentos mais compartilhados ao fazer o gesto de silêncio para a câmera durante uma brincadeira, viralizando como reação nas redes.

Já Maxiane virou meme ao ter a maquiagem escorrendo durante uma crise de choro, imagem que circulou amplamente entre os internautas.

Samira também entrou para a lista com o bordão “ele é mesquinha”, dito em meio a uma discussão sobre bebida, além do apelido “Eumira”, criado pelo público.

Outro momento marcante veio de Sol Vega, que, ao se confundir durante uma briga, soltou o “Ah se toca, Babu”, repetido diversas vezes depois — inclusive para a pessoa certa.

eu simplesmente viciado em falar "ah babu, se toca babu" pra todo mundo ontem pic.twitter.com/GyE9G8zi7P — michael modo inter (@michaelfixee) March 15, 2026

A edição também foi fértil em apelidos. Solange Couto, conhecida por papéis icônicos na TV, ganhou o título de “Dona Injúria” nas redes, em referência às suas falas polêmicas dentro da casa.

Já momentos de convivência e discussões renderam frases como “Respeita!” e “Vamos, tesouro”, essa última dita em meio a um embate que fez referência ao clássico personagem de Chaves.