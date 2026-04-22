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BBB 26: relembre os memes que marcaram a edição

Bordões, gafes e momentos espontâneos transformam o BBB 26 em uma das edições mais virais e memoráveis da história do reality

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
22/04/2026 00:42

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Juliano Floss protagonizou um dos mais populares memes do BBB 26
Juliano Floss protagonizou um dos mais populares memes do BBB 26 crédito: TV Globo

Se tem algo que o Big Brother Brasil 26 entregou em abundância, além de conflitos e estratégias, foi material para a internet. A edição que chega à final nesta terça-feira (21/4) entra para a história como uma das mais ricas em memes e bordões, muitos deles já incorporados ao vocabulário popular.

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Assim como o icônico “olha ela”, eternizado por Ana Paula Renault em 2016, a temporada atual também produziu frases que ultrapassaram os limites da casa e dominaram as redes sociais.

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Entre os destaques, o “Quinta série!” de Ana Paula, disparado contra Jonas Sulzbach, virou um dos termos mais repetidos da edição, usado para definir comportamentos considerados infantis.

A jornalista também emplacou outras expressões, como “comedor de cérebro”, direcionado a Alberto Cowboy, e os apelidos “Humberto” e “frouxo”, que passaram a substituir o nome do rival dentro e fora do programa.

Já o “uni duni tê”, usado em uma discussão com Babu Santana, transformou um momento tenso em humor.

Outro fenômeno inesperado veio de Gabriela. Sua fala suave ao anunciar uma “panquequinha de banana” viralizou no TikTok e Instagram, rendendo milhares de reproduções e consolidando o apelido “Gabi Panquequinha”.

Já Chaiany conquistou o público com o repetido “gratidão”, além de outras falas espontâneas e confusões com nomes, como quando trocou Brígido por “Bridgerton”, em referência à série da Netflix.

Memes que nasceram do caos da casa

O confinamento também rendeu cenas que rapidamente viraram memes. Juliano Floss protagonizou um dos momentos mais compartilhados ao fazer o gesto de silêncio para a câmera durante uma brincadeira, viralizando como reação nas redes.

Já Maxiane virou meme ao ter a maquiagem escorrendo durante uma crise de choro, imagem que circulou amplamente entre os internautas.

Samira também entrou para a lista com o bordão “ele é mesquinha”, dito em meio a uma discussão sobre bebida, além do apelido “Eumira”, criado pelo público.

Outro momento marcante veio de Sol Vega, que, ao se confundir durante uma briga, soltou o “Ah se toca, Babu”, repetido diversas vezes depois — inclusive para a pessoa certa.

A edição também foi fértil em apelidos. Solange Couto, conhecida por papéis icônicos na TV, ganhou o título de “Dona Injúria” nas redes, em referência às suas falas polêmicas dentro da casa.

Já momentos de convivência e discussões renderam frases como “Respeita!” e “Vamos, tesouro”, essa última dita em meio a um embate que fez referência ao clássico personagem de Chaves.

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