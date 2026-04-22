Saiba quais foram as porcentagens de voto dos campeões do BBB

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Ana Paula Renault foi coroada a campeã do BBB 26 (Globo). A veterana teve 75,94% dos votos, na disputa contra Milena, segunda colocada, e Juliano Floss, na terceira colocação.

Renata Saldanha (BBB 25) – 51,90%

Renata foi a grande campeã do BBB 25. A bailarina teve 51,90% dos votos, na disputa contra Guilherme, segundo colocado, e João Pedro, o terceiro lugar e levou o prêmio de R$ 2,72 milhões.

Davi Brito (BBB 24) – 60,52%

Davi Brito foi coroado o grande campeão do BBB 24 com 60,52% dos votos. O baiano ficou marcado por levar até então o maior prêmio da história do programa, ganhando R$ 2,92 milhões.

Amanda Meirelles (BBB 23) – 68,9%

A médica, após somar 68,9% dos votos, levou para casa o até então maior prêmio da história do "Big brother Brasil", depois superado por Davi. Amanda embolsou R$ 2,88 milhões.

Arthur Aguiar (BBB 22) – 68,96%

O único "Camarote" a vencer o programa até hoje foi consagrado campeão com 68,96% dos votos. Além disso, também entrou para a história do programa com a segunda maior votação, com mais de 751,3 milhões de votos.

Juliette (BBB 21) – 90,15%

A "Rainha dos Cactos" levou a vitória com expressivos 90,15% dos votos, disputando o grande prêmio com Fiuk e Camilla de Lucas. A final teve 633,2 milhões de votos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Thelminha (BBB 20) – 44,1%

Com 44,1% dos votos, a médica chegou até a final ao lado das integrantes do Camarote Rafa Kalimann e Manu Gavassi como a sobrevivente do grupo Pipoca. Ela saiu vitoriosa do BBB 20.