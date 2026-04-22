Assine
overlay
Início Cultura
ANA PAULA CAMPEÃ

Saiba quais foram as porcentagens de voto dos campeões do BBB

Campeã da 26ª temporada, a mineira Ana Paula Renault, alcança 75,94% dos votos e supera nomes de outras edições do "Big brother Brasil"

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
22/04/2026 11:10 - atualizado em 22/04/2026 11:24

compartilhe

SIGA
×
A mineira Ana Paula Renault entrou no BBB 26 como veterana, dez anos depois de ser expulsa por agressão do BBB 16
Dez anos depois de ser expulsa por agressão na edição do BBB 16, a mineira Ana Paula Renault entrou no reality deste ano como veterana crédito: Globo/Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Ana Paula Renault foi coroada a campeã do BBB 26 (Globo). A veterana teve 75,94% dos votos, na disputa contra Milena, segunda colocada, e Juliano Floss, na terceira colocação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Renata Saldanha (BBB 25) – 51,90%

Renata foi a grande campeã do BBB 25. A bailarina teve 51,90% dos votos, na disputa contra Guilherme, segundo colocado, e João Pedro, o terceiro lugar e levou o prêmio de R$ 2,72 milhões.

Davi Brito (BBB 24) – 60,52%

Davi Brito foi coroado o grande campeão do BBB 24 com 60,52% dos votos. O baiano ficou marcado por levar até então o maior prêmio da história do programa, ganhando R$ 2,92 milhões.

Amanda Meirelles (BBB 23) – 68,9%

A médica, após somar 68,9% dos votos, levou para casa o até então maior prêmio da história do "Big brother Brasil", depois superado por Davi. Amanda embolsou R$ 2,88 milhões.

Leia Mais

 

Arthur Aguiar (BBB 22) – 68,96%

O único "Camarote" a vencer o programa até hoje foi consagrado campeão com 68,96% dos votos. Além disso, também entrou para a história do programa com a segunda maior votação, com mais de 751,3 milhões de votos.

Juliette (BBB 21) – 90,15%

A "Rainha dos Cactos" levou a vitória com expressivos 90,15% dos votos, disputando o grande prêmio com Fiuk e Camilla de Lucas. A final teve 633,2 milhões de votos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Thelminha (BBB 20) – 44,1%

Com 44,1% dos votos, a médica chegou até a final ao lado das integrantes do Camarote Rafa Kalimann e Manu Gavassi como a sobrevivente do grupo Pipoca. Ela saiu vitoriosa do BBB 20.

Tópicos relacionados:

ana-paula-renault bbb-26 big-brother-brasil campea campeoes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay