Ana Paula Renault vence o BBB 26

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A trajetória intensa, marcada por embates, estratégia e protagonismo, levou Ana Paula Renault ao topo do Big Brother Brasil 26. A jornalista foi consagrada campeã na noite desta terça-feira (21/4), conquistando o prêmio recorde de R$ 5,44 milhões e consolidando seu nome como um dos mais marcantes da história do reality.

Na votação final, Ana Paula teve 75,94% superou Milena Moreira, que ficou com o segundo lugar com 17,29%, e Juliano Floss, que terminou em terceiro, com 6,77%.

Veterana do programa, Ana Paula voltou ao BBB dez anos após sua participação no BBB 16 e manteve o estilo que a consagrou: direto, combativo e sem fugir de conflitos. Ao longo da temporada, acumulou rivalidades, liderou embates centrais do jogo e protagonizou alguns dos momentos mais comentados da edição.

A parceria com Milena foi um dos pilares da narrativa do programa, assim como os confrontos com adversários como Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.

Mesmo diante de momentos pessoais difíceis, como a morte do pai na reta final, Ana Paula optou por permanecer no jogo, decisão que mobilizou o público e reforçou sua trajetória de resiliência dentro da casa.

Milena: de anônima à finalista

Vice-campeã da edição, Milena protagonizou uma das maiores viradas do BBB 26. Vinda da Casa de Vidro, a mineira entrou como desconhecida e rapidamente se tornou peça-chave no jogo.

Dona de personalidade forte, se envolveu em conflitos, construiu uma aliança sólida com Ana Paula e protagonizou momentos que viralizaram nas redes sociais. Ao longo do confinamento, mostrou evolução emocional e estratégica, consolidando sua posição como uma das favoritas ao prêmio.

Juliano fecha o pódio com trajetória consistente

Já Juliano Floss garantiu o terceiro lugar após uma trajetória marcada por carisma e equilíbrio. Conhecido como o “Pequeno Príncipe” da edição, o dançarino conquistou o público com leveza, mas também soube se posicionar nos momentos decisivos.

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Sua parceria com Ana Paula na reta final e a vitória na Prova do Finalista foram determinantes para sua chegada ao top 3. Mesmo sem o prêmio principal, Juliano deixa o programa como um dos nomes mais queridos da temporada.