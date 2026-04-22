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LEVOU O BRONZE

BBB 26: Juliano Floss fica em terceiro lugar; veja porcentagem

Dançarino e influenciador ganhou prêmio de R$ 50 mil

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
22/04/2026 00:37

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Juliano Floss é o terceiro colocado do BBB 26
Juliano Floss é o terceiro colocado do BBB 26 crédito: TV Globo

Com 6,77% dos votos, Juliano Floss conquistou o terceiro lugar na final do Big Brother Brasil 26 e faturou o prêmio de R$ 50 mil. O resultado foi revelado na madrugada desta quarta-feira (22/4). O influenciador catarinense, de 21 anos, surpreendeu ao longo da temporada ao ir além do rótulo de “dançarino das redes sociais”, mostrando leitura de jogo e conquistando o público com seu carisma.

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Mesmo sem levar o prêmio principal, Juliano deixa o reality com alta popularidade e uma base de fãs ampliada após quase 100 dias de confinamento.

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Fiel ao estilo irreverente, o brother chamou atenção já na última noite. Cumprindo uma promessa feita à finalista Milena Moreira, ele surgiu usando um blazer elegante combinado apenas com uma cueca branca, escolha que, segundo ele, exigia “muita coragem”.

Durante o jogo, Juliano se destacou pela capacidade de transitar entre diferentes grupos, sem abrir mão de posicionamento quando necessário. Sua aliança com Milena foi um dos pilares de sua trajetória, equilibrando os momentos mais tensos da casa com leveza e bom humor.

A convivência também foi marcada por interações importantes com nomes como Ana Paula Renault, campeã da edição, com quem construiu uma parceria na reta final.

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No discurso de encerramento, o apresentador Tadeu Schmidt destacou justamente essa característica do brother: a capacidade de transformar o ambiente com sua energia e dedicação às dinâmicas do programa.

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