Além de Ana Paula Renault: relembre os outros mineiros vencedores do BBB

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Ana Paula Renault foi consagrada como a grande vencedora do BBB 26 na madrugada desta quarta-feira (22/4). Mineira de BH, ela é dona do prêmio de R$ 5,8 milhões. Junto com ela, outra mineira ocupa o pódio desta edição: Milena, a segunda colocada, que é natural de Teófilo Otoni, no Nordeste de Minas.

Na edição 26, o BBB contou com quatro mineiros: Alberto Cowboy, de Manhuaçu, na Zona da Mata; Breno, de Contagem, na Grande BH; Milena e Ana Paula.

Milena é vice-campeã do BBB 26 TV Globo

Antes delas, ao longo de toda história do BBB, somente três participantes mineiros haviam chegado à final do programa – todas mulheres. Duas foram vencedoras. A primeira vez foi em 2013.

Fernanda Keulla foi a grande vencedora do BBB 13. Ela disputou a final com Nasser e Andressa e ganhou o prêmio com 62,79% dos votos. Na época do reality, a advogada morava em Contagem, na Grande BH. Dentro da casa, ela ganhou o público com a simpatia e engatou um romance com outro brother, André Martinelli, com quem teve um relacionamento por dois anos. Fernanda é apresentadora e já teve programas da Globo e da Rede TV.

Fernanda Keulla, Paula Sperling e Rafa Kalliman representaram Minas nas finais do BBB TV Globo

Paula Sperling foi a grande vencedora do BBB 19. Moradora de Lagoa Santa, na Grande BH, ela foi uma figura controversa, sendo acusada de racismo e intolerância religiosa fora de casa. Além do prêmio em dinheiro, ela levou para a casa três carros durante a competição. Amiga de Hariany, que era a favorita do público, a mineira acabou ganhando o público quando a goiana foi expulsa do programa por agredir a amiga durante uma briga. Paula já revelou que gastou todo o dinheiro que ganhou no Big Brother.

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A terceira mineira finalista do BBB é Rafa Kalliman. Participante do Camarote do BBB 20, a influenciadora nasceu em Campina Verde, no Triângulo Mineiro. Ela ficou em 2º lugar, com 34,81% dos votos. No jogo, Rafa se uniu a Manu Gavassi e Thelma, que acabou campeã da edição. Fora do reality, ela foi apresentadora e se arriscou como atriz na novela “Família é tudo”, em que interpretou a vilã Jéssica.