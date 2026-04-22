Ana Paula é a pessoa mais velha a vencer o BBB

compartilheSIGA
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 44 anos, Ana Paula Renault estabeleceu um recorde e se tornou a pessoa mais velha a vencer o Big Brother Brasil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A veterana tirou o recorde de Marcelo Dourado, que havia vencido o programa aos 37 anos. A mulher mais velha, por sua vez, era Thelma, que ganhou aos 35.
Leia Mais
Outro feito nunca antes conquistado foi o de voltar ao programa após ter sido expulsa. Ana Paula foi desclassificada do BBB 16 por agredir Renan, e, até então, nenhum participante expulso havia voltado ao programa.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Confira a idade dos vencedores, no dia da final de suas respectivas edições:
- 25 - Renata: 33 anos;
- 24 - Davi: 21 anos;
- 23 - Amanda: 32 anos;
- 22 - Arthur: 33 anos;
- 21 - Juliette: 31 anos;
- 20 - Thelma: 35 anos;
- 19 - Paula: 28 anos;
- 18 - Gleici: 23 anos;
- 17 - Emilly: 20 anos;
- 16 - Munik: 19 anos;
- 15 - Cézar: 30 anos;
- 14 - Vanessa: 28 anos;
- 13 - Fernanda: 26 anos;
- 12 - Fael: 25 anos;
- 11 - Maria: 27 anos;
- 10 - Dourado: 37 anos;
- 9 - Max: 30 anos;
- 8 - Rafinha: 26 anos;
- 7 - Alemão: 25 anos;
- 6 - Mara: 33 anos;
- 5 - Jean: 31 anos;
- 4 - Cida: 21 anos;
- 3 - Dhomini: 30 anos;
- 2 - Rodrigo: 32 anos;
- 1 - Bambam: 24 anos.