AOS 44 ANOS

Ana Paula é a pessoa mais velha a vencer o BBB

A veterana tirou o recorde de Marcelo Dourado, que havia vencido o programa aos 37 anos. A mulher mais velha, por sua vez, era Thelma, que ganhou aos 35

22/04/2026 11:09

Aos 44 anos, Ana Paula Renault se tornou a pessoa mais velha a vencer o reality crédito: TV Globo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 44 anos, Ana Paula Renault estabeleceu um recorde e se tornou a pessoa mais velha a vencer o Big Brother Brasil.

A veterana tirou o recorde de Marcelo Dourado, que havia vencido o programa aos 37 anos. A mulher mais velha, por sua vez, era Thelma, que ganhou aos 35.

 

Outro feito nunca antes conquistado foi o de voltar ao programa após ter sido expulsa. Ana Paula foi desclassificada do BBB 16 por agredir Renan, e, até então, nenhum participante expulso havia voltado ao programa.

 Confira a idade dos vencedores, no dia da final de suas respectivas edições:

  • 25 - Renata: 33 anos;
  • 24 - Davi: 21 anos;
  • 23 - Amanda: 32 anos;
  • 22 - Arthur: 33 anos;
  • 21 - Juliette: 31 anos;
  • 20 - Thelma: 35 anos;
  • 19 - Paula: 28 anos;
  • 18 - Gleici: 23 anos;
  • 17 - Emilly: 20 anos;
  • 16 - Munik: 19 anos;
  • 15 - Cézar: 30 anos;
  • 14 - Vanessa: 28 anos;
  • 13 - Fernanda: 26 anos;
  • 12 - Fael: 25 anos;
  • 11 - Maria: 27 anos;
  • 10 - Dourado: 37 anos;
  • 9 - Max: 30 anos;
  • 8 - Rafinha: 26 anos;
  • 7 - Alemão: 25 anos;
  • 6 - Mara: 33 anos;
  • 5 - Jean: 31 anos;
  • 4 - Cida: 21 anos;
  • 3 - Dhomini: 30 anos;
  • 2 - Rodrigo: 32 anos;
  • 1 - Bambam: 24 anos.

