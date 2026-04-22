Muito além de R$ 5,7 milhões: veja quanto Ana Paula ganhou no BBB26

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com 75,94% dos votos, Ana Paula Renault se tornou a campeã do BBB 26 (Globo). Além do prêmio em dinheiro pelo título, a mineira levou para casa outros prêmios.

O valor recebido por Ana Paula pelo primeiro lugar foi de R$ 5,7 milhões e um carro 0km. Este montante milionário é o maior prêmio da história do reality.

Por chegar à final, Ana Paula também recebeu um apartamento. O imóvel é avaliado em R$ 270 mil.

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Ana Paula também acumulou R$ 50 mil ao longo da temporada. A sister recebeu R$ 20 mil ao atender um telefone premiado e mais R$ 30 mil durante as dinâmicas do "Ganha-Ganha".