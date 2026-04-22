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Milena reage à fã após final do BBB 26: 'Nunca me chamou'; entenda

Após ficar em 2º lugar no pódio do BBB 26, Milena expõe ao vivo falta de proximidade com 'torcedora' na final

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
22/04/2026 11:00

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Milena reage à ‘torcedora’ ao vivo após final do BBB 26: Nunca me chamou
Milena reage à ‘torcedora’ ao vivo após final do BBB 26: Nunca me chamou crédito: Tupi

Na madrugada desta quarta-feira (22/4), Milena Moreira usou o Bate-Papo BBB para expor uma situação inusitada envolvendo uma mulher que apareceu ao vivo na final do BBB 26 declarando torcida por ela.

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A ex-sister, que trabalha como recreadora infantil, disse que a pessoa em questão não fazia parte do seu círculo próximo fora do programa.

"Aquela mãe que falou no ao vivo nunca me chamou para nenhuma festa, tá? E o filho dela não me curte muito. Por que foi ela?", cochichou Milena.

O assunto, no entanto, não avançou no ar. Assim que Milena trouxe o tema à tona, a conversa foi interrompida e continuou fora das câmeras. Ceci Ribeiro disse que não entendeu o que Milena disse. "Eu não entendi nada desse cochicho, eu não escuto direito e o diretor tá aqui no meu ponto", afirmou. 

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Enquanto isso, Gil do Vigor entendeu a fala, mas também explicou que eles poderiam conversar sobre o assunto após o programa. "Eu escutei, a gente vai [conversar]", disse o ex-BBB.

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