Milena reage à fã após final do BBB 26: 'Nunca me chamou'; entenda
Após ficar em 2º lugar no pódio do BBB 26, Milena expõe ao vivo falta de proximidade com 'torcedora' na final
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Na madrugada desta quarta-feira (22/4), Milena Moreira usou o Bate-Papo BBB para expor uma situação inusitada envolvendo uma mulher que apareceu ao vivo na final do BBB 26 declarando torcida por ela.
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A Tia Milena falando que a mãe que apareceu no vídeo só chama a concorrência pros aniversários que faz. MEU DEUS ENTREGOU A OPORTUNISTA KKKKKKKKKKKK#BBB26 pic.twitter.com/hFx3yP3ZB8— Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 22, 2026
A ex-sister, que trabalha como recreadora infantil, disse que a pessoa em questão não fazia parte do seu círculo próximo fora do programa.
"Aquela mãe que falou no ao vivo nunca me chamou para nenhuma festa, tá? E o filho dela não me curte muito. Por que foi ela?", cochichou Milena.
O assunto, no entanto, não avançou no ar. Assim que Milena trouxe o tema à tona, a conversa foi interrompida e continuou fora das câmeras. Ceci Ribeiro disse que não entendeu o que Milena disse. "Eu não entendi nada desse cochicho, eu não escuto direito e o diretor tá aqui no meu ponto", afirmou.
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Enquanto isso, Gil do Vigor entendeu a fala, mas também explicou que eles poderiam conversar sobre o assunto após o programa. "Eu escutei, a gente vai [conversar]", disse o ex-BBB.
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